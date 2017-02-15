Биологи бьют тревогу: до 2100 года может исчезнуть 50 % видов животных Ученые обвиняют развитые страны Запада в растрате ресурсов планеты и уничтожении ее экосистемы "с беспрецедентной скоростью".

Каждому пятому виду животных на Земле в настоящее время грозит исчезновение, и к концу века, если срочно не будут приняты меры, с опасностью вымирания столкнется 50% видов. Об этом пишет издание The Guardian.

В Ватикане под эгидой Папской Академии наук соберут выдающихся биологов, экологов и экономистов, которые обсудят социальные и экономические меры, которые необходимы для сохранения биосферы планеты.