Крым: итоги 3 лет аннексии Средняя зарплата на полуострове выросла вместе с ценами, а крымчане рискуют в очередной раз пережить провальный турсезон.

Три года назад, 27 февраля 2014-го, российский спецназ захватил здания органов власти республики Крым, правительство Анатолия Могилева отправили в отставку, а его место занял лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов. Через несколько месяцев в Крыму незаконно прошел референдум, а его результатами Россия оправдала аннексию украинского полуострова. Журналисты выясняли, как жизнь крымчан изменилась за три года незаконной аннексии.

Высокие зарплаты съели огромные цены

Зарплаты после аннексии в Крыму действительно выросли, согласно данным официальной статистики, в конце 2016-го в среднем крымчане зарабатывали 25 тысяч российских рублей (больше 11 тысяч гривен). Однако и цены здесь в несколько раз выше украинских. За три года общий уровень инфляции, по данным Крымстата, превысил отметку в 75%. Сейчас цены на продукты в Крыму в несколько раз выше, чем в Киеве. На днях крымские журналисты опубликовали фотографии, сделанные на одном из керченских рынков. К примеру, за килограмм картофеля здесь просят 12 гривен (или 25 рублей), при этом в Киеве эта же покупка обойдется в 6-7 гривен.

























Фото: "Керч.ФМ"

Заслуженный экономист Крыма Юрий Смелянский уверен: рост доходов крымчан уже давно "съела" инфляция, действительно "разбогатели" после аннексии только чиновники и военные . "Цены уже давно "съели" доходы в Крыму. Но мы тут должны понимать, военные пенсионеры, пенсионеры спецслужб, госчиновники, те, кто служит в оккупационной армии, у них потребительские возможности выше. Оккупационная власть их стимулирует, им платят больше", – рассказывает эксперт.

Слова экономиста подтверждают и данные Крымской службы статистики. Так, потребительская корзина на полуострове обходится в два раза дороже, чем на материковой части Украины. В конце прошлого года в Минсоцполитики обновили состав потребительской корзины украинца – минимальный набор товаров и услуг на месяц стоит около 3200 гривен, в Крыму за "потребительскую корзину" придется заплатить 6230 гривен (13 388 рублей).

"Не могу сказать, что жизнь стала легче. Да, зарплаты подняли, но и цены выросли. Кроме того, появилось много волокиты: приходится стоять в очередях для оформления документов на землю или квартиру. Появились огромные очереди в поликлиниках, так как теперь прием идет строго по записи. Медикам стало тяжелее – многие увольняются, не выдержав объема бумажной работы. Разнообразные отчеты у врачей теперь занимают больше времени, чем лечение пациентов", – говорит симферопольский медработник Алексей.

Растут в Крыму и коммунальные услуги

Их будут повышать поэтапно до того момента, пока они достигнут уровня экономически обоснованных. В этом году электроэнергия для крымчан подорожала на 15%, тепло на 9,6%, газ на 10%, а вода на 15%. Но и после этого полуостров платит меньше, чем Южный федеральный округ России, к которому его "присоединили". "Зарплаты, учитывая рост цен и коммуналку, мы получили мизерные", – жалуется крымчанка Елизавета.

Экономисты поясняют: в 2014-м году цены в Крыму выросли практически в 1,5 раза из-за резкого увеличения зарплат, которое не имело экономического обоснования. Зарплаты бюджетников, пересчитывая из гривен в рубли, умножали на коэффициент 3,8, а в коммерческих структурах – на 3,0. Кроме того, доставлять товары на полуостров из России дорого – везти товар приходится морем.

В первое время после аннексии крымчане, отмечают Юрий Смелянский, скупали прилавки супермаркетов, опасаясь дефицита, это также привело к росту цен. "Люди в Крыму потеряли привычные им торговые марки, привычные продукты, которые они потребляли 20 с лишним лет. Но если у человека есть возможность сделать запас этих привычных ему продуктов – он это будет делать. Это привело к небольшому ажиотажному спросу", – рассказал эксперт.

Пропаганда на телевидении и политические аресты

Все украинские телеканалы в Крыму отключили еще в марте 2014-го. Часть волн оккупационные власти отдали российским каналам, а другие просто закрыли. Так, крымчанам вместо СТБ показывают телеканал Министерства обороны РФ "Звезда", а вместо Черноморской ТРК на "голубых экранах" появился канал "Россия 24". "Телевидение – однобокое и пропагандистское. Если раньше можно было выбирать, смотреть российские или украинские каналы, то сейчас у нас только российское телевидение", – рассказывает крымчанка Елизавета.

А через год, в марте 2015-го, в Крыму закрыли единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR. В то же время канал "Россия 24" жителям полуострова начали показывать просто на улицах.

Фото: соцсети

Сразу после аннексии крымчане потеряли право выбирать мэров городов и поселков. Теперь решают, кто будет управлять городом, не сами горожане, а депутаты. Такая норма определена законом о "структуре и наименовании органов местного самоуправления в Республике Крым".

От России жителям полуострова достался целый ряд запретов, например, покупать SIM-карты на телефон можно только с паспортом гражданина РФ, кроме того, из-за санкций на полуострове нельзя пользоваться крупными платежными системами, такими как Visa и MasterCard. Крымские предприятия потеряли право продавать свою продукцию в ЕС и США, а международным компаниям нельзя покупать недвижимость и финансировать предприятия на полуострове.

Также уже три года действует запрет на заход круизных судов в крымские порты; экспорт в Крым определенных товаров и технологий, в частности для использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетических секторах.

"Меньше всего пострадали предприятия, которые выполняют заказы российского военно-промышленного комплекса. Все остальные пострадали – кто-то больше, кто-то меньше. Главное – все предприятия работают на электроэнергии. Нет электроэнергии – нет работы. Если включается генератор – это дополнительные расходы. Дополнительные расходы – рост себестоимости. Растет себестоимость – падает возможность реализовать свою продукцию. Даже для материковой России, произведенная продукция в Крыму перестает быть конкурентной. Крымские товары дорогие", – рассказывает экономист Юрий Смелянский.

Больше всего от аннексии полуострова пострадали крымские татары. Их лидерам запретили въезд на территорию Крыма: уже несколько лет на исторической родине не были лидеры Меджлиса Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

"По состоянию на сегодня, на территории Крыма 17 человек считаются пропавшими без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из них уже осуждены. Это люди, которые пострадали из-за своих политических, идеологических убеждений, в силу своей принадлежности к крымско-татарскому народу, за "плохую" привычку к свободе слова", — заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время форума "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира".

Туристический сезон под вопросом

"Очень сильно "просел" заработок на туристах. Если еще несколько лет назад первую выручку начинали подсчитывать уже в мае, то теперь, дай Бог, заработать хоть что-то в июле-августе. Да и россияне стали привередливее – то море им холодное, то сервис плохой", – рассказала "Сегодня" жительница Евпатории Валентина, которая много лет сдает жилье отдыхающим в частном секторе.

Как сообщает украинский Госстат, в 2012-м году в Крым приехало рекордное количество туристов — 6,1 миллиона, а в 2013-м — 5,9 миллиона. В первый год после захвата Крыма Россией поток туристов обвалился – на аннексированную территорию приехали отдохнуть вдвое меньше туристов. В 2016 году, по информации российского "Крымстата", полуостров якобы посетили 5 миллионов человек, но эксперты отмечают, что эта цифра — блеф.

Фото: архив

По мнению экс-министра курортов Крыма Александра Лиева, реальное число отдыхающих — всего 800 тысяч человек, поскольку сейчас полуостров чисто технически не может принять большое количество отдыхающих: поезда из Украины не ходят (раньше таким образом на полуостров приезжало 4 миллиона человек), а аэропорт даже в лучшие времена принимал 500 тысяч туристов в год. "Сейчас нет железнодорожного транспорта, нет морского — за все время аннексии в Крым не зашел ни один круизный лайнер. Путь остался только с помощью неба и машин. При всех завышенных цифрах, которые дает симферопольский аэропорт, и "хотелках" Аксенова физически невозможно авиатранспортом принять заявленное количество туристов", — рассказывает экс-министр курортов Крыма.

Крымский экономист Юрий Смелянский говорит: россияне вместо Крыма теперь снова проводят свой отпуск в Турции. Сами крымчане жалуются на "качество" приезжающих туристов. В основном на курорт теперь едут по путевкам, которыми бюджетников снабжает государство. Денег у таких приезжих мало — они на всем экономят.

Источник: "Сегодня"