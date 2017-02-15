Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:18329

Главы "ДНР" и "ЛНР" требуют прекратить торговую блокаду

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР требуют от властей Украины снять торговую блокаду. В противном случае они намерены ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции на территории, подконтрольной сепаратистам.

Об этом говорится в заявлении глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, распространенном в сепаратистских СМИ.

"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", – говорится в заявлении.

Утверждается, что "республики" будут "перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран".

Захарченко и Плотницкий прямо обвиняют Киев в использовании радикалов для транспортной блокады, что приводит к нарушению работы многих предприятий региона.

"Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины как неспособное позаботиться о гражданах", – заявили сепаратисты.

Как известно, 26 января ветераны АТО и некоторые народные депутаты начали блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов.

Ранее штаб блокады заявил, что за 28 суток торговой блокады Донбасса активисты задержали почти 70 тысяч вагонов с различными грузами.

Источник: "Корреспондент"

Политика
view counter

Новости

В Сумах огласили победителей конкурса по пассажирским перевозкам
Сегодня 13:20
Завтра сумчане попрощаются с погибшим под Авдеевкой Артуром Абрамитовым
Сегодня 12:20
Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой
Вчера 13:48
Сумчан напугал взрыв на СКД
Сегодня 19:30
Сумской театр покорил столичную публику
Сегодня 17:52
Под Сумами пьяный водитель прятался от патрульных
Сегодня 17:25
Сумчане, которые протестуют против строительства на Соборной, обратились к губернатору
Сегодня 17:14
На Сумщине поймали банду 18-летних грабителей
Сегодня 17:00
Сына начальника Сумской таможни задержали на взятке
Сегодня 16:40
В Сумах патрульные обнаружили у «домушника» наркоту
Сегодня 16:30
Ночью во двор дома профсоюзного лидера бросили коктейль Молотова
Сегодня 16:20
В Сумах отпраздновали день рождения Леси Украинки концертом
Сегодня 16:04
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.