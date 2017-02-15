Главы "ДНР" и "ЛНР" требуют прекратить торговую блокаду

Об этом говорится в заявлении глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, распространенном в сепаратистских СМИ.
"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", – говорится в заявлении.
Утверждается, что "республики" будут "перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран".
Захарченко и Плотницкий прямо обвиняют Киев в использовании радикалов для транспортной блокады, что приводит к нарушению работы многих предприятий региона.
"Это прямо противоречит духу и букве Минских соглашений и в принципе характеризует нынешнее руководство Украины как неспособное позаботиться о гражданах", – заявили сепаратисты.
Как известно, 26 января ветераны АТО и некоторые народные депутаты начали блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов.
Ранее штаб блокады заявил, что за 28 суток торговой блокады Донбасса активисты задержали почти 70 тысяч вагонов с различными грузами.
Источник: "Корреспондент"