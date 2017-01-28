Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1234

Анекдоты недели - 88

На соревнованиях по метанию молота спортсмен так далеко забросил молот, что зрители ахнули. А один из зрителей даже ахнуть не успел.

У кассирши супермаркета был настолько грубый голос, что пакет брали все без исключения.

***

- Где это вас так, девушка?

 - Что вы имеете в виду?

 - Ну в челюстно-лицевую травматологию так просто не попадают.

 - Вы с ума сошли?! Я медсестра!

***

- Что такая красивая девушка делает в такой дыре?

 - Да, блин, кто-то оставил канализационный люк открытым.

***

Вызвала "Мужа на час", так он попросил развод уже через 20 минут.

 Нервный, блин, какой-то попался!..

***

Письмо в женский журнал:

 "Я несколько дней втирала в лицо крем от морщин.

 Подскажите, как теперь избавиться от мозолей на руках?"

***

По крайней мере 10% разводов точно можно избежать, если сразу купить одеяло побольше.

***

Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.

***

Объявление:

 "Меняю комплекс неполноценности на манию величия".

***

Почему-то фраза "Профессор завалил студента на экзамене" звучит совершенно обыденно, а вот "Студент завалил профессора после экзамена" вызывает бурную реакцию.

***

- Сосед достал, блин! Я на рыбалку - он к моей жене. Я дома - он, сволочь, сети мои проверяет.

***

Если жена аккуратно заштопала дырку в кармане вашего пиджака, не торопитесь умиляться. Подумайте, что она делала, когда на нее наткнулась!

***

Гаишник останавливает машину. За рулём блондинка.

— Девушка, вы что, знаков не видите?! Здесь можно только в одну сторону ехать!

Блондинка, удивлённо:

— А я что, в две стороны еду?

***

Разговаривают двое друзей:

— А твоя машина заводится в -30 градусов?

— Не знаю. В -30 градусов она у меня не открывается.

***

— Ну, а теперь давай за работу…

— Отличный тост!

***

Учительница русского языка, прочитав в сочинении ученика фразу «Жизненный опыт приходит с гадами», решила не исправлять ошибку…

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