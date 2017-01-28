Анекдоты недели - 88 На соревнованиях по метанию молота спортсмен так далеко забросил молот, что зрители ахнули. А один из зрителей даже ахнуть не успел.

У кассирши супермаркета был настолько грубый голос, что пакет брали все без исключения.

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- Где это вас так, девушка?

- Что вы имеете в виду?

- Ну в челюстно-лицевую травматологию так просто не попадают.

- Вы с ума сошли?! Я медсестра!

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- Что такая красивая девушка делает в такой дыре?

- Да, блин, кто-то оставил канализационный люк открытым.

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Вызвала "Мужа на час", так он попросил развод уже через 20 минут.

Нервный, блин, какой-то попался!..

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Письмо в женский журнал:

"Я несколько дней втирала в лицо крем от морщин.

Подскажите, как теперь избавиться от мозолей на руках?"

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По крайней мере 10% разводов точно можно избежать, если сразу купить одеяло побольше.

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Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.

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Объявление:

"Меняю комплекс неполноценности на манию величия".

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Почему-то фраза "Профессор завалил студента на экзамене" звучит совершенно обыденно, а вот "Студент завалил профессора после экзамена" вызывает бурную реакцию.

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- Сосед достал, блин! Я на рыбалку - он к моей жене. Я дома - он, сволочь, сети мои проверяет.

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Если жена аккуратно заштопала дырку в кармане вашего пиджака, не торопитесь умиляться. Подумайте, что она делала, когда на нее наткнулась!

***

Гаишник останавливает машину. За рулём блондинка.

— Девушка, вы что, знаков не видите?! Здесь можно только в одну сторону ехать!

Блондинка, удивлённо:

— А я что, в две стороны еду?

***

Разговаривают двое друзей:

— А твоя машина заводится в -30 градусов?

— Не знаю. В -30 градусов она у меня не открывается.

***

— Ну, а теперь давай за работу…

— Отличный тост!

***

Учительница русского языка, прочитав в сочинении ученика фразу «Жизненный опыт приходит с гадами», решила не исправлять ошибку…