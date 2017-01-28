Анекдоты недели - 88

У кассирши супермаркета был настолько грубый голос, что пакет брали все без исключения.
***
- Где это вас так, девушка?
- Что вы имеете в виду?
- Ну в челюстно-лицевую травматологию так просто не попадают.
- Вы с ума сошли?! Я медсестра!
***
- Что такая красивая девушка делает в такой дыре?
- Да, блин, кто-то оставил канализационный люк открытым.
***
Вызвала "Мужа на час", так он попросил развод уже через 20 минут.
Нервный, блин, какой-то попался!..
***
Письмо в женский журнал:
"Я несколько дней втирала в лицо крем от морщин.
Подскажите, как теперь избавиться от мозолей на руках?"
***
По крайней мере 10% разводов точно можно избежать, если сразу купить одеяло побольше.
***
Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.
***
Объявление:
"Меняю комплекс неполноценности на манию величия".
***
Почему-то фраза "Профессор завалил студента на экзамене" звучит совершенно обыденно, а вот "Студент завалил профессора после экзамена" вызывает бурную реакцию.
***
- Сосед достал, блин! Я на рыбалку - он к моей жене. Я дома - он, сволочь, сети мои проверяет.
***
Если жена аккуратно заштопала дырку в кармане вашего пиджака, не торопитесь умиляться. Подумайте, что она делала, когда на нее наткнулась!
***
Гаишник останавливает машину. За рулём блондинка.
— Девушка, вы что, знаков не видите?! Здесь можно только в одну сторону ехать!
Блондинка, удивлённо:
— А я что, в две стороны еду?
***
Разговаривают двое друзей:
— А твоя машина заводится в -30 градусов?
— Не знаю. В -30 градусов она у меня не открывается.
***
— Ну, а теперь давай за работу…
— Отличный тост!
***
Учительница русского языка, прочитав в сочинении ученика фразу «Жизненный опыт приходит с гадами», решила не исправлять ошибку…
Тем, кто по воскресным утрам бегает и получает от этого удовольствие: это вы на диване до обеда пролежать не пробовали!...
Умная, воспитанная, интеллигентная, вроде даже добрая! Но, блин, как сажусь с ребенком за уроки, как будто два срока отмотала....
Люди, которые хотят выиграть "Мерседес" за лайк в соцсетях, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами...
Слышала, что у стильной женщины обувь и машина должны быть одного цвета! Купила себе жёлтые сапоги, чтобы к маршрутке подходили....
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