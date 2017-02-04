Одесские анекдоты По Конституции Семен Маркович имел право на труд. Но старался не злоупотреблять им.

— Соня, у вас эти кактусы на окне… Это чтобы мужики не лазили?

— Ой, шо вы! Наоборот. Шоб не выпрыгивали…

***

— Фима, и как твоя семейная жизнь?

— Плохо. Раньше всё валялось на своих местах, а теперь аккуратно лежит неизвестно где.

***

Абрам и Сара идут по Дерибасовской. Проходят мимо ресторана. Сара:

— Ой, Абрамчик, как вкусно пахнет!

— Тебе понравилось? Давай пройдём ещё!

***

- Яша! У меня для тебя шикарная новость!

- Софочка, и шо за новость?

- Ты таки не зря платил страховку за машину!

***

- Изя, ну и как Сарочка в постели?

- Нормально, помещается.

***

Абрам говорит жене: — Ну, не знаю, давай подарим твоей маме столько денег, сколько ей исполнилось лет.

— Ого! Что, прямо 50 тысяч подарим?

— А что, ей прямо 50 тысяч исполнилось?!

***

— Сара, а почему ты с Цилей не разговариваешь?

— Да я уже не помню почему… Но я ей этого таки никогда не прощу!

***

— Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре плохо! Вы же доктор, сделайте что-нибудь.

— Я таки извиняюсь, но я доктор археологии!

— Так и бабушке Саре давно уже не восемнадцать…

***

На похоронах.

— Изя, дорогой, я не верю таки, что ты нас покинул!

— Товарищ, отойдите от гроба, дайте подойти тем, кто уже верит или хочет убедиться.

***

— Рабинович, как вы полагаете, можно ли купить честного человека?

— Продать легче!

***

— Алло, Фиру можно?

— Молодой человек, её таки нет дома.

— Знаю, она у меня. Таки её можно?

— Йося, как я ненавижу деньги!

— Фима, шо ты такое говоришь?!

— Ну, те деньги, которые не мои!

***

В Одессе.

— Мадам, а не подскажете который час?

— Ой, мужчина, я таки часы дома забыла. Пойдемте ко мне, там и посмотрим!

***

— Цилечка, дорогая, а этот суп точно не испортился?

— Зяма, кушай не бойся, завтра всё равно выходной!