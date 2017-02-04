Одесские анекдоты

— Соня, у вас эти кактусы на окне… Это чтобы мужики не лазили?
— Ой, шо вы! Наоборот. Шоб не выпрыгивали…
***
— Фима, и как твоя семейная жизнь?
— Плохо. Раньше всё валялось на своих местах, а теперь аккуратно лежит неизвестно где.
***
Абрам и Сара идут по Дерибасовской. Проходят мимо ресторана. Сара:
— Ой, Абрамчик, как вкусно пахнет!
— Тебе понравилось? Давай пройдём ещё!
***
- Яша! У меня для тебя шикарная новость!
- Софочка, и шо за новость?
- Ты таки не зря платил страховку за машину!
***
- Изя, ну и как Сарочка в постели?
- Нормально, помещается.
***
Абрам говорит жене: — Ну, не знаю, давай подарим твоей маме столько денег, сколько ей исполнилось лет.
— Ого! Что, прямо 50 тысяч подарим?
— А что, ей прямо 50 тысяч исполнилось?!
***
— Сара, а почему ты с Цилей не разговариваешь?
— Да я уже не помню почему… Но я ей этого таки никогда не прощу!
***
— Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре плохо! Вы же доктор, сделайте что-нибудь.
— Я таки извиняюсь, но я доктор археологии!
— Так и бабушке Саре давно уже не восемнадцать…
***
На похоронах.
— Изя, дорогой, я не верю таки, что ты нас покинул!
— Товарищ, отойдите от гроба, дайте подойти тем, кто уже верит или хочет убедиться.
***
— Рабинович, как вы полагаете, можно ли купить честного человека?
— Продать легче!
***
— Алло, Фиру можно?
— Молодой человек, её таки нет дома.
— Знаю, она у меня. Таки её можно?
— Йося, как я ненавижу деньги!
— Фима, шо ты такое говоришь?!
— Ну, те деньги, которые не мои!
***
В Одессе.
— Мадам, а не подскажете который час?
— Ой, мужчина, я таки часы дома забыла. Пойдемте ко мне, там и посмотрим!
***
— Цилечка, дорогая, а этот суп точно не испортился?
— Зяма, кушай не бойся, завтра всё равно выходной!
На соревнованиях по метанию молота спортсмен так далеко забросил молот, что зрители ахнули. А один из зрителей даже ахнуть не...
Тем, кто по воскресным утрам бегает и получает от этого удовольствие: это вы на диване до обеда пролежать не пробовали!...
Умная, воспитанная, интеллигентная, вроде даже добрая! Но, блин, как сажусь с ребенком за уроки, как будто два срока отмотала....
Люди, которые хотят выиграть "Мерседес" за лайк в соцсетях, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами...
Слышала, что у стильной женщины обувь и машина должны быть одного цвета! Купила себе жёлтые сапоги, чтобы к маршрутке подходили....