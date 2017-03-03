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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:2321

Россия на 100 лет сделала платной дорогу в Украину

70 км участка трассы М3 Украина стал платным.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом сделал проезд по 70-километовому участке трассы М3 "Украина" платным, передает Газета.ru.

"Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года", - говорится в распоряжении.

Всем водителям придется платить за проезд по 70-километровому участку трассы от 90 до 340 рублей. Ночью проезд должен стоить вдвое дешевле, с транспондером скидка составит около 20%.

 
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