В Евросоюзе не признают Донбасс территорией, оккупированной РФ В ЕС считают неправильным подходом признание оккупации Донбасса. ЛДНР также не попадают в зону ответственности России, считает представитель ЕС в Украине.

В ЕС считают, что территории ДНР и ЛНР не должны считаться оккупированными и такими, которые попадают в зону ответственности России. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли в интервью украинским журналистам.

В то же время он отметил, что эти территории принадлежат Украине, и должно быть сделано все возможное, чтобы украинская власть могла как можно быстрее вернуть контроль над ними.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской областей сейчас не находятся под контролем украинского правительства, но они не должны считаться оккупированными и такими, которые попадают в зону ответственности Российской Федерации. Это неправильный подход.

По его мнению, решить эту проблему можно только через выполнение минских соглашений.

Ранее Киев заявил, что Донбасс нельзя считать оккупированным согласно международному праву, в отличие от Крыма.

Признание оккупации в Украине

17 марта 2015 года Верховная Рада Украины признала часть Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

Также депутаты внесли поправку и уточнили, что территории оккупированы Российской Федерацией, страной-агрессором.

В июне 2015 года в официальном обращении Украины к Совету Европы о приостановлении выполнения ряда статей Европейской конвенции по правам человека Киев впервые документально объявил на международном уровне, что "зона АТО" оккупирована Российской Федерацией.

До этого Киев неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь являются территорией, временно оккупированной РФ в результате вооруженной агрессии России против Украины.

В новом письме за подписью главы МИД Павла Климкина подчеркивается, что этот статус имеют также отдельные территории Луганской и Донецкой областей.

"Учитывая агрессию Российской федерации против Украины, которая проходила при участии регулярных (подразделений) Вооруженных сил РФ и незаконных вооруженных формирований, которые направляются, управляются и финансируются Российской Федерацией, проводится антитеррористическая операция...", - сказано в документе.

Российская Федерация, которая на самом деле оккупировала некоторые территории Донецкой и Луганской областей и осуществляет управление ими, полностью ответственна за соблюдение и защиту прав человека на этих территориях, в соответствии с международным гуманитарным правом и международно установленными правами человека", - говорится в заявлении.

Таким образом, Киев возлагает на РФ всю ответственность за нарушение каких-либо статей Европейской конвенции по правам человека в зоне АТО.

Отношение к оккупации в ЕС

В феврале 2016 года Европейский союз начал в своих официальных документах указывать на присутствие российских войск на оккупированных территориях на востоке Украины, пишет европейское интернет-издание Euobserver.

Впервые такие документы появились в Официальном журнале ЕС во вторник 16 февраля 2016 года, отмечает обозреватель издания Euobserver Эндрю Ретман.

В сообщении о внесении в "черный список" заместителя министра обороны России Анатолия Антонова указано – “за участие в поддержке размещения российских войск в Украине”. Такая же причина внесения в список и первого замглавы Минобороны России Аркадия Бахина.

Действия России

Признание Россией "паспортов", выданных самопровозглашенными "республиками" на Донбассе свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене в прошлом месяце.

“Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права, и символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал Порошенко.

Временно оккупированные и оккупированные – разные вещи

Украинские власти говорят, что оккупированным можно называть Крым, потому что там Россией созданы органы власти, а на Донбассе их нет.

Оппоненты такого подхода призывают принять отдельный закон об оккупации Донбасса, но власти против.