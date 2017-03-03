Знаете ли вы КЗоТ: оплата труда, причины увольнения, выходные, отпуска Законом запрещено увольнять без причины и платить меньше минималки. Работа: все, что вам нужно знать о своих правах: за что и когда могут уволить, сколько положено выходных и когда пойти в отпуск.

В Украине разрабатывают новый проект Кодекса законов о труде (КЗоТ). Как говорят в Госслужбе по вопросам труда, новый документ должны принять в первой половине 2017-го, в нем "будут учтены интересы всех". Действующий Кодекс приняли еще в 1971 году, а последние правки внесли в прошлом году. Итак, на что, согласно закону, имеют право украинцы и о каких трудовых правах не стоит забывать. Как устроиться на работу Законом запрещена любая дискриминация при трудоустройстве. Больше года назад в КЗоТ также внесли целый ряд антидискриминационных поправок. Уволить или не взять сотрудника на работу из-за его особенностей нельзя. В том числе запрещена дискриминация по религиозной принадлежности, национальности и сексуальной ориентации. Рабочие взаимоотношения начинаются с испытательного срока, это время предназначено для того, чтобы определить профессиональные навыки работника. Продолжительность испытательного срока определяет сам работодатель. Если он уверен в способностях сотрудника, испытательного срока может вовсе не быть. В законе же указана максимальная продолжительность испытательного срока. Для рабочих специальностей это один месяц, для остальных – три месяца. Чаще всего работодатели при приеме на работу устанавливают максимально возможный испытательный срок.

"Это делается для того, чтобы с сотрудником можно было легко распрощаться, если он оказался, например, непунктуальным или раз в два месяца уходит в запой. Отделы кадров не хотят брать на себя ответственность и самостоятельно определять испытательный срок меньше максимально возможного. И это нормально", – рассказывает юрист Александр Плохотник.

В прошлом году парламентарии поддержали поправку к Кодексу законов о труде, которой расширили перечень украинцев, которым не нужно проходить испытательный срок. Среди них:

Работники младше 18 лет

Только что окончившие учебные заведения

Работники, уволенные с военной службы

Инвалиды

Победители конкурса на должность

Беременные женщины

Матери-одиночки с ребенком в возрасте до 14 лет

Переселенцы

Те, кто выполняют сезонные работы

Предупреждать о том, принят ли сотрудник по итогам испытательного срока или нет, не нужно. Если по истечении трех месяцев украинец продолжает работать, значит "испытание временем" он прошел. Кроме того, без весомой причины законно отказать в трудоустройстве нельзя.

Правда, как говорит юрист по трудовому праву Владимир Капустин, на практике защитить свои права достаточно сложно. "Работодатель никогда не скажет, что он не взял на работу или уволил человека из-за его сексуальной ориентации или того, что он пророссийски или проукраински настроен. Доказать это будет крайне сложно", – считает юрист.

Заключая трудовой договор, сотрудник должен предъявить паспорт, трудовую книжку, военный билет или приписное свидетельство (для мужчин). В отдельных случаях также могут потребовать предоставить документы о состоянии здоровья (если это требуется для работы) и документ об образовании. Любые другие документы, в том числе справку о месте регистрации, требовать нельзя. "Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника или уполномоченного им органа", – говорится в КЗоТе.

За что могут уволить с работы

Уволить сотрудника могут в том случае, если он не может исполнять свои обязанности (забрали в армию, посадили в тюрьму) или же сотрудник "проштрафился". Достаточным основанием для увольнение считается отсутствие на рабочем месте более трех часов. Но даже если сотрудник остается на рабочем месте, но при этом не выполняет свои обязанности, он может законно оказаться на учете в службе занятости.

Уволить не могут во время больничного или отпуска. Но если больничный длится больше четырех месяцев и работник по каким-то причинам не может выполнять свои обязанности (исключение – декретный отпуск), работодатель имеет право искать замену.

Также для увольнения достаточно один раз явиться на работу "подшофе" или украсть что-нибудь.

Полный перечень причин для увольнения:

По соглашению сторон

По истечении срока трудового контракта

Призыв на военную службу

Расторжение трудового договора по инициативе работника

Вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы

Выявленное несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе

Систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей

Прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин

Неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам

Появление на работе в нетрезвом состоянии

Совершение по месту работы хищения

Рабочий день и выходные

Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно закону, не может превышать 40 часов в неделю. При этом каждый день посреди рабочего дня можно отдыхать (перерыв на обед), отдых должен длиться не более двух часов. Дополнительные перерывы предусмотрены для кормящих мам – 30 минут после каждых трех часа работы. Кроме того, работнику положен отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

По пятницам (перед выходными) и накануне праздников рабочий день должен быть на один час меньше.

Привлекать сотрудника к сверхурочной работе можно только в предусмотренных законом случаях:

Если это нужно для обороны страны

Если произошла авария

Если это общественно важные работы

Если есть необходимость закончить начатую работу

Работа в сверхурочное время оплачивается в двойном размере.

Сколько должны платить

"Минимальная заработная плата – это законодательно установленный размер заработной платы за простой неквалифицированный труд, ниже которого не может осуществляться оплата", – говорится в КЗоТе. С первого января этого года минимальная зарплата в Украине – 3200 гривен, ниже этой суммы работодатели платить не имеют права.

"Минимальная заработная плата – это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может осуществляться оплата", – говорится в КЗоТе.

Как отмечает руководитель практики Решения конфликтов и споров JUSCUTUM Антон Куц, если это требование не выполняется, бизнесменам грозят крупные штрафы. "Государствоустанавливает уровень минимальной зарплаты и обязано контролировать бизнес в этом вопросе. Все обязаны платить не меньше, чем установлено. На сегодня многие предприятия официально выплачивают сотрудникам этот минимальный уровень. Чем выше уровень минималки, тем больше налогов соберет государство. Ведь невыплата заработной платы грозит серьезными проблемами, начиная от административной ответственности и заканчивая уголовной. В случае административной ответственности нарушителям в основном грозят штрафы. А вот уголовная ответственность – это уже серьезно: можно получить лишение свободы на срок до пяти лет", – отмечает адвокат.

Источник: "Сегодня"