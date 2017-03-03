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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 19:4910

Между Украиной и Турцией безвиз

В Кабмине указывают, что реализация положений Соглашения будет содействовать развитию двухсторонних отношений между странами. Украина и Турция упростили условия взаимного въезда граждан

В ходе официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турецкую Республику между правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющей украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, церемония подписания состоялась в присутствии глав правительств по результатам их переговоров.

"Положениями указанного документа предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой республики, которые пользуются паспортами в форме карты (ID), которые содержат бесконтактный электронный носитель, будут иметь возможность въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней на протяжении 180 дней", – указывается в сообщении.

Отмечается, что реализация положений Соглашения будет содействовать развитию двусторонних отношений между странами, интенсификацией контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и прочих сферах.  

Источник: zn.ua

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