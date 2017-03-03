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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Вчера 20:35154

Гиркин: за ДНР воюет регулярная армия

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что на стороне "республик" Донбасса против Украины воюют не "ополченцы", а так "называемая регулярная армия".

Об этом он сказал в интервью РОЙ ТВ, короткий отрывок которого выложила на YouTube пользователь с именем Надежда Лях.

"Нет уже "ополчения"... Это контрактники. Они за свои 15 тысяч, которые там очень неплохие деньги, если понадобится, и в свой народ будут стрелять. Там такой контингент в ряде подразделений… Там достаточно людей, которым вообще на все наплевать. И это не "ополчение". Подчеркиваю. Ополчения больше нет. Эта так называемая регулярная армия", – заявил Гиркин.

Как сообщалось ранее Гиркин взял на себя ответственность за начало войны на Донбассе.

"Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд", – заявил Гиркин.

Источник: "Корреспондент"

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