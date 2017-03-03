Напомним, по данным НБУ, объем покупки валюты населением через банки и официальные обменные пункты в феврале по сравнению с январем вырос на 29,4%, в то время как объем продажи увеличился на 37,9%. По сравнению со среднемесячными значениями в 2015-2016 годов, население продало валюты на 20,5% меньше, а приобрело на 196,5% больше.
"В целом, можно констатировать рост активности торговых операций через официальные обменные пункты. Как и ожидалось, отмена 2% пенсионного сбора спровоцировала сокращение черного рынка, и постепенно восстановила официальные покупки на 45 – 50 млн долларов в месяц", – комментирует официальные данные Шевчишин.
Кроме того, Нацбанк планирует в 12 раз повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты – до эквивалента 150 тысяч гривен, что по текущему курсу составляет порядка 5,5 тысяч долларов.
Источник: "Сегодня"