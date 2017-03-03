Реальный спрос на иностранную валюту в Украине в марте-апреле повысится под влиянием экономических и сезонных факторов. Такое мнение выразил старший аналитик группы компаний ForexClub Андрей Шевчишин.

"Во-первых, календарно длинный март статистически увеличивает показатели валютного рынка. Во-вторых, завершение отопительного периода будет способствовать направлению части денежных средств населения на потребительский и валютный рынок. А возобновившиеся с 1 марта выплаты ФГВФЛ клиентам Platinum Bank поддержат ликвидность для покупки валюты", – пояснил Шевчишин.

В то же время, по мнению эксперта, усиливают спрос на рынке растущие доходы населения, инфляция, а также риски ослабления гривни из-за торговой блокады и "национализации" промышленных предприятий на неподконтрольных Украине территориях.

"Следует отметить, что возможности для сбережения средств для населения сейчас очень ограничены. Даже депозиты со снижающимися ставками в условиях слабого доверия к банковскому сектору не являются явным инструментом для сбережений, что вынуждает украинцев покупать валюту, особенно учитывая курсовые колебания последних месяцев", – отмечает Шевчишин.