В ход пошли шины. Фото: vlasno.info

«Поскольку время было позднее, пришлось подождать, когда приехал глава ОГА, первый замглавы облсовета. Они договорились, что во вторник будет созвана внеочередная сессия, и активисты разошлись. Сегодня ОГА и облсовет работают, все нормально», — рассказал «Вестям» спикер Ровненской ОГА Сергей Минич.

В Луцкой ОГА нам тоже сообщили, что сейчас работа идет в обычном режиме. «Пришли люди, поговорили с губернатором. Это были как активисты, так и зеваки. Были несколько депутатов облсовета, настроенных оппозиционно к губернатору, они призывали его снять. Но сами активисты такие лозунги сразу же пресекли», — подтвердили нам в пресс-службе Луцкой ОГА.

В Черновцах сотрудники ОГА специально для нас посмотрели в окно и сообщили, что там стоят пять-семь митингующих: «Рано утром их было больше, но, видимо, уже устали». Ночью они жгли покрышки, но в здание не прорывались. «Они хотели, чтобы депутаты собрались на внеочередную сессию и приняли обращение о поддержке блокады и наказании виновных в аресте протестующих. Сейчас заседание идет», — говорят в Черновицкой ОГА.

В Ивано-Франковске уже в обед провели сессию облсовета. Требования к областным депутатам те же: поддержать блокаду. «Ночью было около десяти человек. Они ничего не захватывали, только подожгли покрышки. Сейчас людей много», — сказали в Ивано-Франковской ОГА.

Позже стало известно, что депутаты облсоветов Волыни и Черновицкой области приняли подобные обращения.

К слову, в МВД ничего крамольного в «полуночных сидениях» в ОГА не увидели. «Помещения облсоветов принадлежат местным территориальным общинам, поэтому они имеют право туда заходить и делать все, что не запрещено законом. Не вижу никаких причин кричать о «захвате» облсоветов», — заявил спикер МВД Артем Шевченко.

Блокадники ждут штурма

Организаторы блокады заявляют, что ночные акции под ОГА — только проба сил. «Если не прекратится давление на блокадников, мы не исключаем, что будем действовать жестче, вплоть до захватов зданий. Акции возле ОГА произошли в западных областях, потому что там население более патриотично. Сравнение акций под ОГА со штурмами обладминистраций в январе 2013 года оправдано. Власть Порошенко идет по тем ступенькам, по каким шла власть Януковича: опять титушки, в ходу те же недемократичные методы», — объяснил один из организаторов блокады, экс-айдаровец Валентин Лихолит.

По его словам, активисты снова вернутся на редуты: «Мы знаем, что силовики готовятся к новым штурмам. После первой атаки они смотрят, какой будет резонанс в обществе. Они подтягиваются ко всем редутам и готовы штурмовать».

Сейчас у блокадников есть три редута: один — на луганском направлении, еще два — на донецком. «На каждом стоит по 40 человек. На месте четвертого редута, который снесла полиция, мы поставили палатку, пока наблюдаем за ситуацией. Также мы блокируем две дороги на Донецк, там стоит по 25 человек», — уточнил Лихолит.

Начало больших протестов

Эксперты осторожны в своих оценках ситуации. Хотя сходятся во мнении, что ряд событий, предшествовавших блокадным протестам и попыткам войти в ОГА, — это начало более серьезных протестных акций.

Сам по себе разгон блокадного редута был явно вызван жесткой реакцией Запада: накануне посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что блокада «имеет значительное негативное влияние на экономику и жизнь людей по обе стороны линии разграничения» (посольство США высказывалось в том же ключе еще месяц назад). А вот ряд эффектных акций «прямого действия» — очень угрожающий для власти симптом.

«Началась эскалация, и, подобно воронке, она будет втягивать в себя все больше обозленных людей. Начинает складываться социальная группа, которая не видит будущего с этим президентом, — считает политтехнолог Михаил Подоляк. — У Януковича этот процесс длился дольше — государство тогда было сильнее институционально, а активисты — склонны к диалогу. Сейчас все развивается гораздо быстрее».

Важна и «сезонность» протестов: недовольство растет весной. Более того, эксперты видят повторение технологии с «сакральной жертвой», применяемой в 2013 году на Майдане. «Разогнали редут. Мелочь, правда? А не дай бог кто-то погиб бы в борьбе с представителем своей власти», — предположил политолог Виктор Небоженко.

Разгон блокады эксперты ставят в один ряд с акциями радикалов последних дней: атаку на банки и банкоматы, «молитву» радикальных сил и священника, вероятно, представляющего УПЦ КП в Киево-Печерской лавре, языковые инициативы Андрея Парубия.

«Эти «игры патриотов» — яркое проявление кризиса постмайданной власти. Захватов администраций до сих пор мы еще не видели, — говорит «Вестям» политолог Руслан Бортник. — В самом мягком варианте выходом будет перезагрузка коалиции и Кабмина, в самом жестком — «Майдан патриотов». Причем новый Майдан, по словам Небоженко, будет мобильным и утратит мирный характер «стояния в центре столицы».

Источник: vesti-ukr.com