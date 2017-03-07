На пост Генерального директора ЮНЕСКО выдвинуто девять кандидатур Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО Майкл Ворбс сегодня официально объявил имена девяти кандидатов, выдвинутых на пост Генерального директора ЮНЕСКО.

Список кандидатур в порядке поступления, представленных в рамках срока, установленного Исполнительным советом ЮНЕСКО:

Полад БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ 09.03.2017 Азербайджан ФАМ Суан Шон 13.03.2017 Вьетнам Мушира ХАТТАБ 13.03.2017 Египет Хамад бин Абдулазиз АЛЬ-КАВАРИ 14.03.2017 Катар Цянь ТАН 14.03.2017 Китай Хуан Альфонсо ФУЭНТЕС СОРИА 15.03.2017 Гватемала Салех АЛЬ-ХАСНАВИ 15.03.2017 Ирак Вера ЭЛЬ-ХУРИ ЛАКЁЙ 15.03.2017 Ливан Одри АЗУЛЕ 15.03.2017 Франция

Генеральный директор назначается Генеральной конференцией по представлении Исполнительным советом кандидата на четырёхлетний срок. Девять кандидатов пройдут собеседование в ходе 201-й сессии Исполнительного совета, которая состоится в среду (26 апреля) и четверг (27 апреля) 2017 года.

Кандидат, который будет представлен Исполнительным советом ЮНЕСКО, выбирается посредством тайного голосования, которое состоится в ходе 202-й сессии Совета в октябре 2017 г.

Затем Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО представит кандидата, выбранного Советом, Генеральной конференции в ходе её 39-й сессии в ноябре 2017 г. Генеральная конференция рассмотрит эту кандидатуру, а затем проведёт тайное голосование по избранию кандидата, представленного Исполнительным советом.

Информация о кандидатах, а также процедуре назначения Генерального директора ЮНЕСКО доступна на сайте Исполнительного совета ЮНЕСКО.