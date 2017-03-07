Мир

Антон Минченко
Антон Минченко
Сегодня 14:46101

На пост Генерального директора ЮНЕСКО выдвинуто девять кандидатур

Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО Майкл Ворбс сегодня официально объявил имена девяти кандидатов, выдвинутых на пост Генерального директора ЮНЕСКО.

Список кандидатур в порядке поступления, представленных в рамках срока, установленного Исполнительным советом ЮНЕСКО:

Полад БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ 

09.03.2017

Азербайджан 

ФАМ Суан Шон 

13.03.2017

Вьетнам 

Мушира ХАТТАБ 

13.03.2017

Египет 

Хамад бин Абдулазиз АЛЬ-КАВАРИ

 

14.03.2017

Катар 

Цянь ТАН 

14.03.2017

Китай 

Хуан Альфонсо ФУЭНТЕС СОРИА 

15.03.2017

Гватемала

Салех АЛЬ-ХАСНАВИ 

15.03.2017

Ирак

Вера ЭЛЬ-ХУРИ ЛАКЁЙ 

15.03.2017

Ливан

Одри АЗУЛЕ 

15.03.2017

Франция

Генеральный директор назначается Генеральной конференцией по представлении Исполнительным советом кандидата на четырёхлетний срок. Девять кандидатов пройдут собеседование в ходе 201-й сессии Исполнительного совета, которая состоится в среду (26 апреля) и четверг (27 апреля) 2017 года.

Кандидат, который будет представлен Исполнительным советом ЮНЕСКО, выбирается посредством тайного голосования, которое состоится в ходе 202-й сессии Совета в октябре 2017 г.

Затем Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО представит кандидата, выбранного Советом, Генеральной конференции в ходе её 39-й сессии в ноябре 2017 г. Генеральная конференция рассмотрит эту кандидатуру, а затем проведёт тайное голосование по избранию кандидата, представленного Исполнительным советом. 

Информация о кандидатах, а также  процедуре назначения Генерального директора ЮНЕСКО доступна на сайте Исполнительного совета ЮНЕСКО.

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