На пост Генерального директора ЮНЕСКО выдвинуто девять кандидатур

Список кандидатур в порядке поступления, представленных в рамках срока, установленного Исполнительным советом ЮНЕСКО:
|
Полад БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ
|
09.03.2017
|
Азербайджан
|
ФАМ Суан Шон
|
13.03.2017
|
Вьетнам
|
Мушира ХАТТАБ
|
13.03.2017
|
Египет
|
Хамад бин Абдулазиз АЛЬ-КАВАРИ
|
14.03.2017
|
Катар
|
Цянь ТАН
|
14.03.2017
|
Китай
|
Хуан Альфонсо ФУЭНТЕС СОРИА
|
15.03.2017
|
Гватемала
|
Салех АЛЬ-ХАСНАВИ
|
15.03.2017
|
Ирак
|
Вера ЭЛЬ-ХУРИ ЛАКЁЙ
|
15.03.2017
|
Ливан
|
Одри АЗУЛЕ
|
15.03.2017
|
Франция
Генеральный директор назначается Генеральной конференцией по представлении Исполнительным советом кандидата на четырёхлетний срок. Девять кандидатов пройдут собеседование в ходе 201-й сессии Исполнительного совета, которая состоится в среду (26 апреля) и четверг (27 апреля) 2017 года.
Кандидат, который будет представлен Исполнительным советом ЮНЕСКО, выбирается посредством тайного голосования, которое состоится в ходе 202-й сессии Совета в октябре 2017 г.
Затем Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО представит кандидата, выбранного Советом, Генеральной конференции в ходе её 39-й сессии в ноябре 2017 г. Генеральная конференция рассмотрит эту кандидатуру, а затем проведёт тайное голосование по избранию кандидата, представленного Исполнительным советом.
Информация о кандидатах, а также процедуре назначения Генерального директора ЮНЕСКО доступна на сайте Исполнительного совета ЮНЕСКО.