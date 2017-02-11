Анекдоты недели - 89 В Одессе. - Рабинович! Вы уклонились от уплаты налогов так, как в суде рассказывал прокурор? - Совсем нет. Но его схема очень заслуживает внимания...

После того как встала на весы, я поняла, что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение…

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- Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась.

- А много сока вы выжали?

- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она накрылась…

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Женщины по своей натуре очень сильны. Но иногда так хочется побыть мужчиной - слабой, ранимой и вечно чем-то недовольной!

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Реклама: "Залей полный бак бензина и получи еще пять литров в подарок". У меня только один вопрос. Куда?!

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Жильцы дома № 8 скинулись и подарили бабушке Тоне тур в Амстердам: пусть посмотрит, как выглядят настоящие проститутки и наркоманы!

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- Любимая, я дома. М-м-м, как пахнет. Что это? Это мясо?

- Это не у нас.

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Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос "Элемент растительной клетки" уверенно вывел "вакуоль". Аж прослезился - я 30 долгих лет ждал момента употребить эти знания из школы...

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- Вася, у нас под окнами люди в спортивных костюмах что-то запихивают в большой черный полиэтиленовй пакет!

- Сиди тихо и не высовывайся! А то либо нас убьют, либо позовут на субботник.

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Жена:

- Ты мне зарплату собираешься отдавать?

Муж злорадно:

- Не сегодня, сегодня у меня голова болит!

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Я вчера купила котенка британца, а у мужа, оказывается, аллергия на него. Может, кто возьмет? Он хорошенький, рост - 182 сантиметра, работает менеджером...

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Голова дана человеку не для того, чтобы работать, а для того, чтобы не работать.

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В Одессе. Сара - продавцу овощей и фруктов:

- Я заказывала у вас три килограмма слив! Я заплатила! А сыночек принес, я взвесила - только два кило!

Продавец:

- А вы сыночка не взвешивали?

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...Я сразу понял, что передо мной необычная девушка. Даже не могу сказать, что навело меня на эту мысль. То ли томик Бальмонта в ее руке, то ли томная поволока в синих бездонных глазах, то ли впечатление полной отрешенности от суетного мира вокруг, то ли бюстгальтер, надетый поверх пальто...

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Покусанный коровами вегетарианец в корне пересмотрел взгляды на питание.

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В одесской семье.

- Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?

- Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по телевизору...

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Господи! Помоги мне сделать уроки с ребенком и остаться любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой!