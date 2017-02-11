Анекдоты недели - 89

После того как встала на весы, я поняла, что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение…
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- Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась.
- А много сока вы выжали?
- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она накрылась…
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Женщины по своей натуре очень сильны. Но иногда так хочется побыть мужчиной - слабой, ранимой и вечно чем-то недовольной!
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Реклама: "Залей полный бак бензина и получи еще пять литров в подарок". У меня только один вопрос. Куда?!
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Жильцы дома № 8 скинулись и подарили бабушке Тоне тур в Амстердам: пусть посмотрит, как выглядят настоящие проститутки и наркоманы!
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- Любимая, я дома. М-м-м, как пахнет. Что это? Это мясо?
- Это не у нас.
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Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос "Элемент растительной клетки" уверенно вывел "вакуоль". Аж прослезился - я 30 долгих лет ждал момента употребить эти знания из школы...
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- Вася, у нас под окнами люди в спортивных костюмах что-то запихивают в большой черный полиэтиленовй пакет!
- Сиди тихо и не высовывайся! А то либо нас убьют, либо позовут на субботник.
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Жена:
- Ты мне зарплату собираешься отдавать?
Муж злорадно:
- Не сегодня, сегодня у меня голова болит!
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Я вчера купила котенка британца, а у мужа, оказывается, аллергия на него. Может, кто возьмет? Он хорошенький, рост - 182 сантиметра, работает менеджером...
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Голова дана человеку не для того, чтобы работать, а для того, чтобы не работать.
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В Одессе. Сара - продавцу овощей и фруктов:
- Я заказывала у вас три килограмма слив! Я заплатила! А сыночек принес, я взвесила - только два кило!
Продавец:
- А вы сыночка не взвешивали?
***
...Я сразу понял, что передо мной необычная девушка. Даже не могу сказать, что навело меня на эту мысль. То ли томик Бальмонта в ее руке, то ли томная поволока в синих бездонных глазах, то ли впечатление полной отрешенности от суетного мира вокруг, то ли бюстгальтер, надетый поверх пальто...
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Покусанный коровами вегетарианец в корне пересмотрел взгляды на питание.
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В одесской семье.
- Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?
- Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по телевизору...
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Господи! Помоги мне сделать уроки с ребенком и остаться любящей мамочкой, культурной женщиной и адекватной соседкой!
По Конституции Семен Маркович имел право на труд. Но старался не злоупотреблять им....
На соревнованиях по метанию молота спортсмен так далеко забросил молот, что зрители ахнули. А один из зрителей даже ахнуть не...
Тем, кто по воскресным утрам бегает и получает от этого удовольствие: это вы на диване до обеда пролежать не пробовали!...
Умная, воспитанная, интеллигентная, вроде даже добрая! Но, блин, как сажусь с ребенком за уроки, как будто два срока отмотала....
Люди, которые хотят выиграть "Мерседес" за лайк в соцсетях, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами...