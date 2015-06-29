Около Сицилии обнаружили уникальный корабль У берегов Сицилии был обнаружен затонувший корабль, на борту которого нашли слитки металл с элементами неизвестного происхождения.

Водолазам удалось достать около 40 слитков металла, оружие, доспехи и шлемы. Все они были выкованы из неизвестного металла. Ученые были уверены, то это орихалк, который был распространен в мифическом острове-государстве Атлантида.

Остров ушел под воду около 9 тыс. лет назад. Первые упоминания о загадочном орихалке встречаются в работах философа Платона. Он писал, что этот удивительных метал жители Атлантиды добывают из "недр Земли".

Предположительно археологи оценивают, что корабль затонул 2,6 тыс. лет назад.

Помимо находок, сам по себе корабль больше ничем не удивил ни водолазов, ни археологов. Специалисты уверены, что корабль затонул из-за большого шторма.

Детальное изучение состава сплава металлических слитков показало, что загадочными элементами оказалась смесь цинка, меди и других сплавов. Детальное изучение древних артефактов продолжается.

Источник: abcnews.com.ua