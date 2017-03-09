Президент предостерегает: Украина может утратить государственность

"Предупреждаю тех, кто выходит за рамки названных принципов, закона и здравого смысла, что я буду противодействовать всем тем, кто будет пытаться в угоду России насаждать в Украине беспорядок и анархию. Буду противодействовать и убеждением, и силой правоохранительных органов", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

По словам президента, "в сегодняшней Украине многие путают демократию с махновщиной".

"Мы утратим государственность, если все и каждый не осознает, что монополию на применение силы имеет только государство, что все акции протеста должны носить исключительно мирный характер, что пристрастие к оружию нужно демонстрировать только на фронте, а железнодорожные пути следует подрывать на территории врага, а не в тылу собственных войск", – сказал Порошенко.

Он призвал все политические силы страны учитывать в своей внутриполитической борьбе сложные внешние обстоятельства, в которых строит свое европейское будущее Украина.

"Хотите бороться против президента – очень прошу, на то вы и оппозиция. Но Украину не расшатывайте, и не поджигайте!", – резюмировал Порошенко.

ранее Порошенко заявил о том, что блокада уничтожила Украину на Донбассе. Были утрачены связи с предприятиями в ЛДНР, которые можно было использовать как плацдарм при возвращении региона.

Источник: "Корреспондент"