Перемены в ПФ: электронные трудовые книжки и повышение пенсий Пенсионный фонд Украины (ПФ) планируют всем пенсионерам выдать электронные удостоверения, а работающим украинцам – электронные трудовые книги. Нормативную базу для запуска электронных трудовых книг планируют разработать во второй половине этого года.

Бумажная волокита, отмечают в ведомстве, только усложняет работу. Сайт "Сегодня" выяснил, как изменится жизнь украинцев после нововведений ПФ. Электронные трудовые книжки Пенсионный фонд готовится запустить электронные трудовые книжки: в интернете можно будет проследить карьеру любого украинца, узнать размер заработной платы, количество рабочих мест и так далее. "Любой бумажный документ можно фальсифицировать, если это будет электронный документ – сделать это будет невозможно. Будет упрощено общение человека с работодателем", – уверен председатель правления ПФ Алексей Зарудный.

Систему создадут на базе реестра застрахованных лиц, в котором уже есть информация о принятии и увольнении с работы. Следующий шаг – дополнить базу недостающей информацией и запустить услугу "электронная трудовая книжка". После этого украинцы смогут получать справки о месте работы онлайн. Кроме того, электронная трудовая книга поможет получить кредит – если банк требует справку о месте работы.

Электронная трудовая книга упростит работу и отделам кадров. Правда, некоторые эксперты опасаются, что в электронном варианте трудовой будет недостаточно информации. "Сейчас в книжке можно увидеть, по какой статье был уволен сотрудник. Иногда это может стать основанием для того, чтобы отказаться от сотрудничества с соискателем. Если там будет указано эта информация – никаких минусов электронной трудовой книжки я не вижу. Сейчас, когда книжка бумажная, никто не мешает после каждой работы "терять" книгу и заводить новую. С электронной версией это невозможно", – рассказывает сотрудник отдела кадров крупного предприятия Ирина.

Как рассказывает Алексей Зарудный, на данный момент ПФ готовит необходимую нормативную базу для запуска электронных трудовых книг. "Думаю, во второй половине года мы закончим этот процесс", – рассказывает председатель ПФ. К слову, электронные трудовые книги в Украине планировали запустить еще в 2006-м, однако реформу запустить так и не удалось.

Пенсионные удостоверения, согласно плану ПФ, также "уйдут в онлайн". Сейчас электронные удостоверения получили пенсионеры только из числа переселенцев. Они содержат цифровую подпись, это позволяет получать документы на веб-порталах органов власти. Также электронное удостоверение позволит онлайн просматривать информацию о размере пенсии, страховом стаже и т.д. В будущем пенсионеры также будут получать СМС в день начисления пенсии. "По средствам индивидуального массового информирования (СМС и электронные письма, – ред.) также пенсионеру будем сообщать о том, какие документы нужно донести, что изменилось в пенсионном законодательстве", – рассказывают в Пенсионном фонде.

Электронные пенсионные дела позволят значительно сократить процесс оформления пенсий. Если в бумажном виде на это приходилось тратить до десяти рабочих дней, после нововведения на оформление дела уходит около получаса.

Электронные удостоверения также не допустят потерю и возможную фальсификацию пенсионных дел.

Как проверяют пенсионеров

В прошлом году Министерство финансов начало процесс масштабной верификации всех получателей соцпомощи, в том числе и пенсионеров. По результатам проверки Минфин рекомендовал приостановить выплату 490 тысяч пенсий (из-за потери документов, неправильного регистрационного номера и т.д.). ПФ с рекомендациями ознакомился, 59 украинцам пенсии отменили. Нарушения в остальных делах, отмечают в фонде, не подтвердились.

"Верификация сейчас является сложившимся процессом. Она действует на постоянной основе – обнаруживает мошенничества и ошибки в социальной сфере. При обнаружении несоответствия гражданина критериям выдачи помощи – информация о нарушении направляется распорядителям средств в социальной сфере (Минсоцполитики, Пенсионный фонд, фонды социального страхования и т.п.) с рекомендацией прекратить выплату", – ответили на запрос "Сегодня.ua" в Минфине.

Существует еще несколько проблем: Пенсионный фонд не может подать списки пенсионеров, которые работали в миграционной службе, СБУ и т.д, так как это нарушает действующее законодательство.

Внутренний аудит проводит и сам Пенсионный фонд. По результатам исследования в прошлом году обнаружили 5,9 тысяч финансовых нарушений на общую сумму 19,4 миллиона гривен (в 2015 году – на 20,4 миллиона гривен).

Что будет с пенсиями в 2017 году

Средний размер пенсии в 2017 году вырастет до 2001,4 гривни, подсчитали в Минфине. Пять миллионов пенсионеров могут получить надбавку в среднем на 300 гривен (так называемое осовременивание). Проведут его, как отметил вице-премьер Павел Розенко, только в том случае, если ПФ значительно перевыполнит доходную часть бюджет.

Кроме того, в этом году также пройдет индексация на 10,1% – минимальная пенсия вырастет с 1247 до 1400 гривен. Правда, пенсии вырастут не для всех. Так, индексация не коснется пенсионеров, которые получают больше минимальной пенсии (на данный момент 1247 гривен) и при этом продолжают работать. Кроме того, для тех, кто получает 1300 гривен, и украинцам с пенсиями в 5000 гривен индексация на 10,1% означает прибавку примерно в 125 гривен (10,1% от минимальной пенсии). Кроме того, выплаты не повысят тем, у кого они не привязаны к прожиточному минимуму (госслужащие, журналисты, ученые и т.д.).

На данный момент Пенсионному фонду не хватает собственных средств (фонд пополняется за счет единого социально взноса в размере 22% от зарплаты) даже на выплату относительно низких пенсий. В прошлом году "дырка" в бюджете ПФ составила 145 миллиардов гривен, а в этом году будет на уровне 141 миллиарда. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, дефицит удастся ликвидировать только к 2024 году.

"Дефицит пенсионного фонда равняется почти 50%. Так пенсионная система работать не может, с учетом того, что 80% украинских пенсионеров находятся на минимальной пенсии. Мы должны изменить эту систему, предоставить систему, которая будет справедливой к работающим людям, и это будет означать, что, по нашим расчетам, эта система к 2024 году может стать абсолютно самодостаточной и бездефицитной", – заявил премьер.

Источник: "Сегодня"