Полет на самолете за 300 грн.? Скоро это будет реальностью! За 90 гривен из Парижа в Лондон, за 150 – из Брюсселя в Берлин. И... за пять тысяч из Киева в Одессу. При отсутствии конкуренции авиа-путешествия даже по родной стране большинству украинцев не по карману.

Но скоро все может измениться. И помогут в этом – западные лоукосты. О заходе на украинский рынок уже заявила крупнейшая ирландская авиакомпания, та самая, которая продает билеты по 3-5 евро на европейские направления. Вояж из Киева и Львова, правда, будет стоить немного дороже. Но эксперты говорят – такие цены заставят и другие авиакомпании удешевить перелет. Когда над Украиной откроется европейское небо? Вадим – профессиональный пилот. Недавно купил небольшой самолет, отремонтировал, обновил салон. Вместе с единомышленниками планирует создать авиакомпанию. Хотят летать везде, где позволяет это сделать воздушное судно. Ан-2 – это единственный самолет, который имеет право произвести посадку, на площадку с подбором. Например, не нужно иметь аэродром, аэроклуб, аэропорт. Т.е. экипаж с инструкторским допуском имеет право приземлиться на то поле, которое понравилось. Но есть сложность – сертификат. Всех трудностей, которые придется преодолеть для его получения, не перечислить. Но суровая бюрократическая машина Вадима и его друзей вряд ли остановит. Ведь им не просто полетать охота. Учитывая состояние отечественных дорог, пилоты считают себя просто необходимыми.

Пассажирские авиаперевозки в Украине растут. Но не теми темпами, как в Европе. Долгие годы для многих украинцев это было не по карману – конкуренции не было. Тогда как в остальном мире – "Открытое небо" и множество авиакомпаний.

Но как известно – спрос рождает предложение. И существует вероятность, что очень скоро в Украине летать станет проще и дешевле. Как на маршрутке.

Журналисты сравнили стоимость перелета внутри Польши и на аналогичном маршруте в Украине.

Так, на сайте известного европейского перевозчика находим билеты на ближайшие дни из Варшавы в Гданьск. Цена, мягко говоря, удивила. За дорогу в обе стороны нужно заплатить 284 гривны. Это меньше 10 евро. И похожих предложений – множество. Стоит оговориться: в стоимость билета не входит провоз багажа и питание. Но если нужно быстро переместиться, то час-другой можно и поголодать.

Сначала из Киева журналист отправляется в Варшаву. Также на самолете.

Рейс ранний. Завтрак в аэропорту "Борисполь". Цены наприятно удивляют. Хот-дог стоит 90 гривен, бутылка воды – 35.

Из польской столицы журналист продолжает свой путь в Гданьск.

К трапу подвозят на автобусе. Все очень быстро. Не проходит и 10 минут, как борт разгоняется и взмывает в небо. Это принцип авиакомпаний-лоукостеров: самолеты не стоят часами в аэропортах – это позволяет минимизировать плату за стоянку.

В салоне чисто, комфортно.

Кофе – 3 евро, сэндвич – 6. Кто желает – покупает. Люди бережливые. Меньше часа, и самолет уже в столице поморского воеводства – Гданьске.

На обратном рейсе пассажиров маловато. Регистратор поясняет, что пару недель назад стоимость билетов подняли в два раза – до двадцати одного злотого.

Представляете, полмесяца назад билет стоил 10 злотых, а сейчас – 21. Это около 140 гривен. И поляку, у которого в прошлом году средняя зарплата в эквиваленте перевалила за 28 тысяч гривен, – дорого.

Далее журналист проверяет аналогичный польскому маршрут: Киев-Одесса. И Гданьск, и наша Южная Пальмира – портовые города, расстояние – идентичное.

"Маршрут Киев-Одесса – очень интересное направление. Особенно оно интересно в летний период. Потому что ситуация такая, что люди с удовольствием поедут на день-два в южную столицу Украины спокойно отдохнут и вернутся с новыми силами в Киев", – говорит Игорь Логвиненко, генеральный директор авиакомпании.

Но сейчас на маршруте работает один перевозчик.

Перелет обойдется в 5987 гривен. В соседней Польше такое же расстояние обошлось меньше 300 гривен в обе стороны.

Изучаем составляющие билета на самолет.

Самая дорогая часть – почти треть тарифа – топливо. Это за границей. В Украине – больше.

И многие перевозчики, которые летают в Украину, предпочитают заправляться у себя дома.

Вторая составляющая цены билета – налоги и сборы.

В Украине на внутренних рейсах существует НДС. К примеру, в Европе налог на добавленную стоимость отсутствует.

Пятую часть в структуре билета составляют отчисления владельцу воздушного судна.

Десятая часть идет на техническое обслуживание.

И также по 10 процентов мы платим за аэронавигацию и в зарплатный фонд авиакомпании.

Так сколько же действительно должен стоить билет?

Журналисты подсчитали, что перегон самолета Боинг 737-500 из Киева в Одессу и обратно стоит ориентировочно двенадцать тысяч долларов. В пересчете на одного пассажира получаем цифру в 20-30 долларов, нам продают по 200. Может, приход новых игроков на рынок испортит аппетит монополисту?

"Мы начинаем работать с двумя аэропортами: четыре новых направления из Киева, еще семь – из Львова. Мы рассчитываем перевозить каждый год полмиллиона украинцев. То, что мы приходим в Украину, поможет создать более 380 рабочих мест", – говорит Дэвид О'Брайан, коммерческий директор авиакомпании-лоукостера.

На неделе о своем приходе в Украину заявила крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер. Цены на билеты из Украины в страны Европы начинались от 20 евро в одну сторону.

Авиакомпании-лоукостеры устанавливают низкие цены на рейсы благодаря отработанным приемам экономии. К примеру: покупают новые самолеты одной модели сразу большую партию – и производитель дает существенную скидку. Плюс отсутствие серьезных ремонтов. А техобслуживание – лишь необходимый минимум. Через 5-6 лет самолеты продают. И, как правило, по той же цене, за которую купили.

И естественно, они стараются работать на прозрачном рынке. Не тратясь на взятки и откаты.

Так когда же в Украине можно будет летать по цене билета на поезд?

"Если мы продолжим свою политику по либерализации рынка, про это реально можно будет говорить через два года", – отметил Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины.

Источник: segodnya.ua