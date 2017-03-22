30 марта - Теплый Алексей. История и традиции праздника В предпоследний день марта вся природа говорила о наступившей весне: снег почти везде таял, птицы начинали активно вить гнёзда, солнце поворачивало на тепло. Поэтому начинались подготовительные весенние работы, соблюдались обряды, поверья, приметы.

История праздника

Алексий родился в Риме в знатной семье. Однажды в храме ему привиделось, как умирает его мать, и ее хоронят. Он пожелал вымолить у Бога ее жизнь. Поэтому отрекся от дома и будущей счастливой жизни.

В вечер своей свадьбы он покинул отчий дом. Оставил родителей и молодую жену в неведении о своих планах. 17 лет он провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где еженощно молился.

После того как людям открылось, что Алексий – человек Божий, они стали почитать его. Вскоре преподобный тайно покинул город. Судьба распорядилась так, что ему пришлось вернуться в родной дом. Но Алексий не открылся родным, а прикинулся простым нищим.

Отец, доброй души человек, поселил его в сарае и приказал кормить с хозяйского стола. Но Алексий принимал лишь воду и хлеб. Каждую ночь он проводил в молитве. Так прошло еще 17 лет. Когда Алексий почувствовал, что скоро умрет, написал о своей жизни.

Православные обычаи дня

Православная церковь в этот день чтит память святого, оставившего след как чистый, Божий человек. Молодым юношей Алексей ушёл из дома, посвятил себя служению Господу, жил подаянием, стойко выносил лишения и холод. Несмотря на то, что молодой человек не привык к тяжёлой жизни, он вынес все испытания, за что получил прозвище в народе – Божий человек.

Святому Алексею молились о тёплой погоде, благополучном лете, урожае.

Народные приметы и обычаи

Предпоследний день марта зачастую выдавался тёплый, поэтому люди выносили на улицу для закаливания картофель, приготовленный для посадки, готовили и смазывали телегу, чинили садовый и огородный инвентарь. Всю домашнюю работу старались переделать в течение дня, так как вечером следовало собраться вместе за семейным столом и проводить зиму.

Особенно почиталась в этот день берёза: собирали её почки, так как считалось, что в этот день они обладают особенной целебной силой. За ужином принято было угощаться напитком из сока берёзы и мёда, сама берёза почиталась как символ чистоты и мира.

В предпоследний день марта рыбаки занимались плетением сетей для рыбной ловли. С готовой сетью следовало обязательно в этот же день отправляться на рыбалку, после этого сеть считалась счастливой и в неё весь год хорошо ловилась рыба.

Хозяйки в предпоследний день первого месяца весны торопились к открытым водоёмам для того, чтоб опустить в воду пряжу. Считалось, что пряжа, которая полежит в день Алексея в воде, становится прочной.

К тому же, в тридцатый день марта считался периодом активного таяния снегов, поэтому хозяйки собирали талую воду, отстаивали её, использовали в домашних нуждах. Вода считалась непростой, в ней мыли голову, добавляли в стирку. Мужчины торопились в предпоследний день марта на охоту, считалось, что в этот день им обязательно повезёт.

Приметы на погоду

Тёплый тридцатый день марта предвещал урожайный год.

А если погода была прохладной, то весна предстояла затяжная.

Активное таяние снегов с большим количеством воды указывало на хороший сенокос и корм для скотины, а малая вода сулила плохой сенокос.

Если к этому дню не появлялись скворцы, то предстояла ненастная погода.

Высоко летящие гуси предвещали снегопады.

О том, что зима окончательно подошла к концу, говорили серёжки на орешнике, появившиеся к предпоследнему мартовскому дню.

После Алексеева дня садили мак, ячмень, редиску. Это были первые посадки, поэтому день 30 марта служил своеобразным рубежом.

Источник: tv.ua