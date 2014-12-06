Британские телевизионщики забыли об участниках реалити-шоу

Британское реалити-шоу "Эдем" попало в громкий сандал, его обвинили в издевательствах над участниками, которые даже не подозревали, что проект давно закрылся, а они просто более полугода находятся в изоляции.
Проект стартовал еще весной 2016 года, однако после выхода четырех эпизодов, авторы шоу решили его закрыть из-за провала, реалити-шоу не получило успеха на британском телевидении.
Однако 23 участника, которых отправили в изоляцию в безлюдное место в Шотландии, продолжали там жить. Через полгода восемь участников покинули проект, а другие остались там выживать в экстремальных условиях.
В рамках шоу, герои должны были "с нуля" создать себе крышу над головой, выращивать пищу, охотиться и вести домашнее хозяйство без каких-либо современных средств существования.
Только через несколько месяцев брошенные участники узнали, что Соедененные Штаты выбрали нового президента, а Великобритания выходит из состава ЕС, и что их шоу давно никто не смотрит.
Источник: znaj.ua
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