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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:5147

Британские телевизионщики забыли об участниках реалити-шоу

Восемь месяцев участники реалити-шоу не подозревали о его закрытии.

Британское реалити-шоу "Эдем" попало в громкий сандал, его обвинили в издевательствах над участниками, которые даже не подозревали, что проект давно закрылся, а они просто более полугода находятся в изоляции. 

Проект стартовал еще весной 2016 года, однако после выхода четырех эпизодов, авторы шоу решили его закрыть из-за провала, реалити-шоу не получило успеха на британском телевидении.

Однако 23 участника, которых отправили в изоляцию в безлюдное место в Шотландии, продолжали там жить. Через полгода восемь участников покинули проект, а другие остались там выживать в экстремальных условиях. 

 

В рамках шоу, герои должны были "с нуля" создать себе крышу над головой, выращивать пищу, охотиться и вести домашнее хозяйство без каких-либо современных средств существования. 

 

Только через несколько месяцев брошенные участники узнали, что Соедененные Штаты выбрали нового президента, а Великобритания выходит из состава ЕС, и что их шоу давно никто не смотрит. 

Источник: znaj.ua

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