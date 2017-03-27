Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:0272

О чем молчали в СССР: трагедии под грифом "Секретно"

В СССР пресса всячески зависела от властей. Кто бы ни был у власти — средства массовой информации всегда на подхвате.

Сейчас-то у нас есть интернет, от которого ничего не скроешь, но в советские времена было так: если газеты не написали — народ ни слухом ни духом. Поэтому частенько бывало, что люди узнавали о важных событиях, передает Хроника.инфо

Массовая давка в «Лужниках» 

 

Под занавес футбольного матча между московским «Спартаком» и голландским «Хаарлемом» в Кубке УЕФА, который состоялся на Центральном стадионе имени Ленина 20 октября 1982 года, разразилась самая страшная трагедия в истории советского спорта. Спартаковцы узнали об этом на следующий день от тренера, а все остальные — только через семь лет. 

«Спартак» выигрывал 1:0, и за несколько минут до конца игры продрогшие болельщики потянулись на выход. По словам очевидцев, служители правопорядка открыли на трибуне С, где расположились почти все зрители, только одни ворота из четырех. В какой-то момент на лестнице упала девушка, кто-то остановился, чтобы помочь ей, а народ сзади напирал — началась давка. 

 

Как на беду, в это время Сергей Швецов забил второй гол. Многие двинулись обратно на трибуны, и ситуация приобрела совсем уж кошмарный оборот. В результате в давке погибли 66 болельщиков, большинство из них — подростки. 

Газеты о самом матче написали, но о трагедии не обмолвились ни словом. Лишь «Вечерняя Москва» на последней полосе двумя строками сообщила о «несчастном случае», в результате которого «пострадали люди». О давке СМИ рассказали уже при Горбачеве. Родные погибших убеждены, что жертв было намного больше, чем 66. 

Обрушение эскалатора в московском метро 

17 февраля того же года на станции «Авиамоторная» в час пик из-за неправильного обслуживания соскочил поручень одного из эскалаторов, и лестница, ускоряясь под весом пассажиров, понеслась вниз. Ни рабочий, ни аварийный тормоз не сработали должным образом. 

 

Многие в панике бросились вверх по ступеням, сталкиваясь с теми, кто пытался устоять на ногах. Люди стали падать, внизу образовался завал. Кто-то пробовал перебраться на соседний эскалатор, но пластиковое покрытие не выдержало и сломалось. Несколько человек провалились под балюстраду. Движущие механизмы заглушили вручную лишь через две минуты. 

 

В давке погибли восемь человек, 30 получили серьезные ранения. Короткое сообщение на следующий день опубликовала только все та же «Вечерняя Москва». Выглядело оно так: 

Из-за того, что трагедия не освещалась в СМИ, она обросла вымышленными подробностями и превратилась в кровавую мясорубку, хотя на самом деле таковой не была.  

Катастрофа на Байконуре 

В октябре 1960 года на космодроме Байконур при подготовке к испытательному пуску взорвалась баллистическая Р-16. Случилось это из-за того, что на площадку вывели откровенно недоработанную ракету. Советское руководство подгоняло разработчиков в связи с обострением холодной войны, плюс, по традиции, нужно было похвалиться опережающими темпами работ к годовщине Октябрьской революции. 

 

Взрыв прогремел ужасающий. По разным оценкам, заживо сгорели от 70 до 120 человек, в том числе главком Ракетных войск стратегического назначения маршал Митрофан Неделин, сидевший в бункере в считаных метрах от подножия ракеты. 

 

Кинокамеры запечатлели страшную картину: от ракеты кругами расходились волны пламени, из огня выскакивали и разбегались во все стороны горящие, как факелы, люди. Некоторые добегали до ограды из колючей проволоки и безжизненно повисали на ней.  

 

Данные о трагедии тут же засекретили. А для того, чтобы как-то объяснить гибель главкома РВСН, выдумали некую авиакатастрофу, в которой Неделин якобы погиб. Его с почестями похоронили у Кремлевской стены, остальных жертв — тайком на кладбищах разных городов и в братской могиле на Байконуре.  

 

Достоянием общественности этот случай стал только после распада Советского Союза.  

Таран жилого дома в Новосибирске  

Ранним утром 26 сентября 1976 года 23-летний пилот гражданской авиации Владимир Серков угнал с местного аэродрома самолет Ан-2, покружил над городом на малой высоте и вдруг направил его прямо на жилую пятиэтажку. Как выяснилось, психопат целил в квартиру на третьем этаже, где жили родители его жены и куда она ушла от него, забрав двухлетнего сына. К счастью, в квартире никого не оказалось. 

 

«Кукурузник» врезался в дом на скорости более 150 километров в час, пробил дыру между третьим и четвертым этажами в районе лестничной клетки, его передняя часть с винтом и мотором влетела в одну из квартир. Серков погиб, но больше от удара никто не пострадал. Женщина и трое детей погибли из-за возникшего пожара. 

 

Хрущевку быстро восстановили, а сам инцидент засекретили. О нем нигде не сообщалось официально, вместо этого по городу поползли зловещие слухи — то ли это невиданные в СССР террористы, то ли жуткая политическая акция.  

 

В конце концов эта история превратилась бы в байку, а очевидцев сочли бы чокнутыми, если бы не рассекреченные в начале нулевых архивы КГБ.  

Гибель космонавта Бондаренко 

 

24-летний Валентин Бондаренко был одним из кандидатов на первый в истории человечества полет в космос. В отряде советских космонавтов, которых готовили к полету на корабле «Восток», он был самым молодым и по итогам тренировок стоял четвертым в списке. 

Но за три недели до исторического старта Бондаренко трагически погиб во время испытания в сурдобарокамере. Это случилось на 10-й день из 15, что он должен был провести в полном одиночестве в наглухо закрытой камере с пониженным давлением и высоким уровнем кислорода. 

После одного из медицинских тестов Бондаренко протер места закрепления биодатчиков на теле спиртовым тампоном и нечаянно его уронил. Вата попала на раскаленную спиралевую плитку и вспыхнула. Пламя моментально распространилось по насыщенной кислородом комнате. 

Из-за большого перепада давления дверь смогли открыть только через полчаса. С ожогами 80% тела Валентина доставили в больницу, где врачи в течение восьми часов боролись за его жизнь. По их словам, Гагарин все время был у постели друга, пока тот не скончался. 

 

Все, что связано с космосом, государство держало в строжайшем секрете. Гибель Бондаренко не просто скрыли — его стерли с групповых снимков первого отряда. Печать признала гибель космонавта только в 1986 году. На могиле Бондаренко в Харькове до тех пор было написано: «Светлой памяти от друзей-летчиков». И только потом добавилась приписка: «…-космонавтов СССР».

Общество Байконур Катастрофа СССР
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.