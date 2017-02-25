Анекдоты к 1 апреля Подкатить к девушке на крутой тачке может каждый. А ты попробуй харизмой, обаянием и чувством юмора заставить ее поехать с тобой на троллейбусе...

- Подскажите, а в какой руке по правилам этикета во время еды должен быть смартфон?

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Добро имеет свойство возвращаться, и уж тогда пощады не ждите.

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Заходит в салон "Бентли" пролетарий в робе и сапогах, спрашивает:

- Почем "Бентли GT Coupe"?

- 250 000 евро.

- А в кредит на год?

- 25 000 евро в месяц.

- До фига! А на два года?

- 12 500 евро.

- До фига... А на три?

- Может, есть смысл взять машину подешевле?

- Смысл, может, и есть, но, блин, плита упала именно на такую.

***

Алкоголь - для слабаков, сильные наслаждаются депрессией!

***

- Мам, а у папы есть родители?

- Конечно, есть! Ты что, забыл? Бабушка Люся и дедушка Леня.

- А зачем же они тогда его нам отдали?

***

По данным ГУВД Москвы в протестах участвовало не более 500 демонстрантов, из них задержаны 1220 человек.

***

- А мне мама всегда покупает беляш за хорошую оценку!

- Судя по фигуре, ты - круглая отличница!

***

Новоселов, только что въехавших в панельный дом, навещает приятель. Среди разговоров вдруг умолкает и прислушивается:

- У вас есть мыши?

- Нет, - отвечает хозяин - это соседи салат едят.

***

- У тебя всегда есть деньги. Откуда? Ведь твой муж скупердяй!

- Если мне нужны деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что уеду к маме. И он тут же дает мне на билет.

***

Разговор двух подруг :

- Тебе давно пора замуж!

- Да, но никак не могу найти подходящего. Все о твоем Сене думаю.

- О моем муже?!

- Ну да! Думаю, не дай Бог, такой же придурок попадется...

***

Муж приходит домой, жена с подругами мартини пьют.

- Так, по какому поводу пьянка?

- Покупку обмываем.

- Это хорошо. А что купили?

- Три бутылки мартини.

***

- Фаечка, ты так много кушаешь, как будто тебя уже взяли замуж...

***

Настоящий генерал, когда ложится спать, не считает овец: они сами рассчитываются по порядку и дружно кричат: «Желаем спокойной ночи, товарищ генерал!»