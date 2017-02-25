Анекдоты к 1 апреля

- Подскажите, а в какой руке по правилам этикета во время еды должен быть смартфон?
***
Добро имеет свойство возвращаться, и уж тогда пощады не ждите.
***
Заходит в салон "Бентли" пролетарий в робе и сапогах, спрашивает:
- Почем "Бентли GT Coupe"?
- 250 000 евро.
- А в кредит на год?
- 25 000 евро в месяц.
- До фига! А на два года?
- 12 500 евро.
- До фига... А на три?
- Может, есть смысл взять машину подешевле?
- Смысл, может, и есть, но, блин, плита упала именно на такую.
***
Алкоголь - для слабаков, сильные наслаждаются депрессией!
***
- Мам, а у папы есть родители?
- Конечно, есть! Ты что, забыл? Бабушка Люся и дедушка Леня.
- А зачем же они тогда его нам отдали?
***
По данным ГУВД Москвы в протестах участвовало не более 500 демонстрантов, из них задержаны 1220 человек.
***
- А мне мама всегда покупает беляш за хорошую оценку!
- Судя по фигуре, ты - круглая отличница!
***
Новоселов, только что въехавших в панельный дом, навещает приятель. Среди разговоров вдруг умолкает и прислушивается:
- У вас есть мыши?
- Нет, - отвечает хозяин - это соседи салат едят.
***
- У тебя всегда есть деньги. Откуда? Ведь твой муж скупердяй!
- Если мне нужны деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что уеду к маме. И он тут же дает мне на билет.
***
Разговор двух подруг :
- Тебе давно пора замуж!
- Да, но никак не могу найти подходящего. Все о твоем Сене думаю.
- О моем муже?!
- Ну да! Думаю, не дай Бог, такой же придурок попадется...
***
Муж приходит домой, жена с подругами мартини пьют.
- Так, по какому поводу пьянка?
- Покупку обмываем.
- Это хорошо. А что купили?
- Три бутылки мартини.
***
- Фаечка, ты так много кушаешь, как будто тебя уже взяли замуж...
***
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