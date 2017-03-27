Взрывы в питерском метро: 10 убитых и 50 раненых Взрыв произошел на станции Сенная площадь и Технологический институт.

Станция Черная речка закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе.

По данным Интерфакс, мощность взрывов в петербургском метро была относительно небольшой - по 200-300 гр в тротиловом эквиваленте. По информации агентства, погибло десять человек.

Рассматриваются бытовая и криминальная версии взрывов в метро, а также версия теракта, сказал президент РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что в качестве версий взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга рассматриваются все, в том числе и террористический акт.

"Еще не выяснены причины, поэтому об этом еще рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера",- цитирует его Интерфакс.

Он также пообещал принять меры для оказания помощи пострадавшим в Петербурге.

Взрыв в вагоне на станции Сенная площадь произошел около 15:00. По данным российских СМИ, сработало "неустановленное устройство".

Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты на вход и выход после взрыва в вагоне, сообщает пресс-служба городского метрополитена.

"В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход", - сообщила пресс-служба подземки. Ранее сообщалось о закрытии восьми и затем десяти станций.

У станций метро Сенная площадь и Технологический институт дежурят "скорые", людей выносят на носилках. Развернуты оперативные штабы МЧС.

Источник: Корреспондент