Мацци Думато/ Фото: instagram.com/spicefmypeople
Мацци Думато/ Фото: instagram.com/spicefmypeople
38-летний миллионер Мацци Думато всегда жил на широкую ногу, разбрасывая деньги и меняя каждый день женщин. Бизнесмен из Дамаска (Сирия) вырос в Бразилии и Дубае и заработал миллионы, занимаясь веб-дизайном, маркетингом и недвижимостью. Но главной его мечтой был новенький "Феррари".
Я купил "феррари" и подумал, что достиг всего, чего хотел. Я начал устраивать безумные вечеринки, но через две недели я попал в автомобильную аварию, где столкнулся с пятью автомобилями. Я заснул, и моя машина оказалась под пикапом
В первое утро в тюрьме Мацци встретил отца своего друга, с которым он был знаком еще 15 лет назад. еще будучи маленьким мальчиком, Мацци всегда хотел быть похожим на этого мужчину, в гараже которого стояло как минимум пять дорогих иномарок.
"Этот парень дал мне матрас и подушку, и я помню, как сидел на них и думал, что это все, что у меня есть прямо сейчас. Я был таким же, как и все остальные здесь. Я не был тем крутым Мацци, как я думал все это время".
Эти мысли и побудили Мацци начать свое долгое путешествие. Мужчина покинул Дубай и в одном из клубов Бразилии встретил любовь всей своей жизни. Одна из девушек рассказывала про то, как она работала добровольцем в Конго после лечения от лейкемии. Это была Милена. После встречи с ней Мацци понял, что в первую очередь люди нуждаются во времени, а не в деньгах.
Однако вскоре у Милены развился рак молочной железы, ей должны были сделать двойную мастэктомию и трансплантацию костного мозга. Мацци потратил около 700 тысяч долларов на ее лечение, что вдохновило его заняться этим более серьезно. Он купил прилегающую территорию центра профилактики рака в Куритибе и заключил сделку, согласно которой 50% его доходов будут покрывать лечение бедных людей.
Желание Мацци помочь людям по всей Южной Америке заставило потратить его все свое состояние, и теперь он живет в фургоне "Фольксваген" или ночует в своих ресторане или магазине.
"Когда я покинул Дубай, у меня было около трех миллионов долларов, я потратил около одного миллиона на землю и недвижимость, а другие два ушли на больничные счета за лечение рака моей жены и на мою автомобильную аварию".
Источник: "Сегодня"