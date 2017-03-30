Бизнесмен и миллионер отказался от жизни в стиле плейбоя и всех своих денег после того, как попал в страшную аварию. Сидя в тюрьме, мужчина задумался, на что он тратит свою жизнь, и решил полностью изменить себя.

38-летний миллионер Мацци Думато всегда жил на широкую ногу, разбрасывая деньги и меняя каждый день женщин. Бизнесмен из Дамаска (Сирия) вырос в Бразилии и Дубае и заработал миллионы, занимаясь веб-дизайном, маркетингом и недвижимостью. Но главной его мечтой был новенький "Феррари".

Я купил "феррари" и подумал, что достиг всего, чего хотел. Я начал устраивать безумные вечеринки, но через две недели я попал в автомобильную аварию, где столкнулся с пятью автомобилями. Я заснул, и моя машина оказалась под пикапом

В первое утро в тюрьме Мацци встретил отца своего друга, с которым он был знаком еще 15 лет назад. еще будучи маленьким мальчиком, Мацци всегда хотел быть похожим на этого мужчину, в гараже которого стояло как минимум пять дорогих иномарок.

"Этот парень дал мне матрас и подушку, и я помню, как сидел на них и думал, что это все, что у меня есть прямо сейчас. Я был таким же, как и все остальные здесь. Я не был тем крутым Мацци, как я думал все это время".

Эти мысли и побудили Мацци начать свое долгое путешествие. Мужчина покинул Дубай и в одном из клубов Бразилии встретил любовь всей своей жизни. Одна из девушек рассказывала про то, как она работала добровольцем в Конго после лечения от лейкемии. Это была Милена. После встречи с ней Мацци понял, что в первую очередь люди нуждаются во времени, а не в деньгах.

Однако вскоре у Милены развился рак молочной железы, ей должны были сделать двойную мастэктомию и трансплантацию костного мозга. Мацци потратил около 700 тысяч долларов на ее лечение, что вдохновило его заняться этим более серьезно. Он купил прилегающую территорию центра профилактики рака в Куритибе и заключил сделку, согласно которой 50% его доходов будут покрывать лечение бедных людей.

Желание Мацци помочь людям по всей Южной Америке заставило потратить его все свое состояние, и теперь он живет в фургоне "Фольксваген" или ночует в своих ресторане или магазине.

"Когда я покинул Дубай, у меня было около трех миллионов долларов, я потратил около одного миллиона на землю и недвижимость, а другие два ушли на больничные счета за лечение рака моей жены и на мою автомобильную аварию".

Источник: "Сегодня"