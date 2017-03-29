В Украине остановили выдачу загранпаспортов Государственное предприятие Документ сообщило о временном приостановлении работы всех центров обслуживания граждан Паспортный сервис, где осуществляется оформление заграничных паспортов и ID-карт.

"По техническим причинам все центры Паспортный сервис временно не работают. О возобновлении работы будет сообщено на сайте", - говорится в сообщении на сайте ГП Документ.

Напомним, 6 апреля после голосования Европейского парламента по введению безвизового режима для Украины пользователи обвалили сайт по выдаче загранпаспортов ГП Документ. Сейчас сайт работает, однако прием заявлений на оформление документов не осуществляется.

Предприятие Документ входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению заграничного паспорта, ID-карточки, информационной справки об отсутствии или наличии судимостей и тому подобное.

Источник: nv.ua