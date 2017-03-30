120 лет назад украинцев впервые официально пересчитали В 1897 году состоялась первая на наших землях перепись. Как свидетельствуют документы, тогда украинцы жили не только на современной территории Украины, но и на Кубани, Поволжье и до Каспийского моря.

Как проводили эту перепись? Рассказал Юрий Ковтун, историк, кандидат философских наук, пишет газета "Экспресс".

Сколько вообще переписей было на наших землях?

Первые попытки переписи населения Украины происходили во времена средневековья. После татаро-монгольского нашествия для определения размеров дани учет людности проводили по требованию татарских ханов. Такие первые общие переписи были проведены в 1245, 1257, 1259, 1273 годах. Их проводили "вычислители" - специально назначенные люди. По данным этих переписей, население Руси насчитывало тогда около 10 миллионов человек. С 1897 по 2001 год на территории России произошло 13 переписей населения: 1897 (Российская империя), в 1900-м (Австро-Венгерская империя), 1930-го (Румыния и Чехословакия), в 1931-м (Польша), 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годов (СССР) i 2001 года (Украина).

Сколько украинцев насчитали во время первой переписи 1897 года?

В империи Романовых проживало 125 миллионов человек. Россияне (в переписных бланках - великороссы) составляли 44,3%, украинцы (малороссы) - 17,8%, поляки - 6,3%, белорусы - 4,3%, евреи - 4,0%. Итак, по данным переписи, украинцы были второй по численности нацией и насчитывала 22,4 миллиона человек. Вместе с 3,6 миллиона украинцев Галичины, Буковины и Закарпатья (принадлежавших Австро-Венгрии) общее количество составляло около 26 миллионов человек. То есть в начале ХХ века мы были одной из самых многочисленных наций Европы и мира! Украина оставалась тогда очень крестьянской страной - доля городского населения составляла 50 - 60% только в отдельных частях современных Одесской области, Киевщины, Крыма и Харьковщины. А по всей Украине городское население не превышало 10 - 15%. В городах на Правобережье преобладали евреи (доля 50 - 65%), на юго-востоке - россияне (50%). Наибольшими украинскими городами тогда были Одесса - 404 тысячи человек (четвертый город в империи после Петербурга, Москвы и Варшавы), Киев (248 тысяч), Харьков (174 тысячи), Екатеринослав (современный Днепр) - 113тысяч, Николаев - 92 тысячи и Житомир - 66 тысяч жителей.

На каких территориях еще жили тогда украинцы?

26 миллионов украинцев проживали на территории от Карпат до Кавказа, а также на Поволжье (Желтый Клин), Алтае и севере Казахстана (Серый Клин) и на Дальнем Востоке (Зеленый Клин). Доля украинского населения на Восточной Слобожанщине (современные российские Курская, Белгородская, Орловская и Воронежская области) составляла 30 - 50%! А на Кубани (Малиновый Клин) - 75 - 90%! Но в 1917 году недальновидные руководители Центральной Рады в переговорах с российским Временным правительством отказались от включения Восточной Слобожанщины и Кубани к Украинской автономии.