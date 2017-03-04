Анекдоты недели - 91 Самый надежный и эффективный способ сэкономить на покупке жене дубленки - сказать ей во время примерки: "Восхитительная вещь! Жаль, что тебя полнит".

Тяжело делать бизнес индивидуальным частным предпринимателям...

Бухгалтер - ты.

Уборщик - ты.

Продавец - ты.

Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию, - ты.

***

- Проиграла мужу в карты на желание. Кто же знал, что он такой извращенец?! Заставил меня уехать к маме на неделю!

***

Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла.

***

В Одессе.

- Абрам, вы случайно не шахтер?

- Нет, я не случайно, я принципиально не шахтер!

***

Поколение, которое ходило зимой без шапок, народило и воспитало поколение, которое ходит зимой в шапках, но без носков.

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А ведь Волк остался бы в живых, если бы не заговорил в темном лесу с незнакомой девочкой в красной шапочке.

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- Доктор, у моего мужа совершенно расшатаны нервы. Куда бы вы нам посоветовали поехать? На море или в горы?

- Вам на море, ему в горы. Или наоборот.

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- Фима, Вы знаете, шо тaкое этикет?

- Что?

- Этикет - это когда думаешь: "Чтоб ты сдох!", а говоришь: "Здравствуйте!"

***

- Представьте ситуацию: вам изменил муж, парень, любимый... Какой будет ваша реакция?

- Что, все сразу??? Вот ведь козлы...

***

На собеседовании:

- А куда делась ваша предыдущая сотрудница?

- Ушла в декрет.

- Опасно у вас тут...

***

Женщина покупает на базаре десять петухов и одну курицу. Продавец ей говорит:

- Надо наоборот: десять кур и одного петуха.

Она:

- Пусть хоть ей повезёт...

***

Пятая пересдача. Преподаватель:

- Так. Это вы не рассказали, того не знаете, там ошиблись. Что же с вами делать?

Студент:

- Пожалеть.

Преподаватель:

- Бедненький, опять не сдал…

***

Абрам спрашивает Сару:

- Ну, что сказал доктор?

- Он посоветовал мне отдохнуть у моря. Куда поедем?

- К другому доктору!

***

- А меня Василий на рыбалку пригласил!

- Обязательно сделай красивую прическу и побрей ноги!

- Да-а-а? ... А я, как дура, червей накопала... .