Анекдоты недели - 91

Тяжело делать бизнес индивидуальным частным предпринимателям...
Бухгалтер - ты.
Уборщик - ты.
Продавец - ты.
Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию, - ты.
***
- Проиграла мужу в карты на желание. Кто же знал, что он такой извращенец?! Заставил меня уехать к маме на неделю!
***
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла.
***
В Одессе.
- Абрам, вы случайно не шахтер?
- Нет, я не случайно, я принципиально не шахтер!
***
Поколение, которое ходило зимой без шапок, народило и воспитало поколение, которое ходит зимой в шапках, но без носков.
***
А ведь Волк остался бы в живых, если бы не заговорил в темном лесу с незнакомой девочкой в красной шапочке.
***
- Доктор, у моего мужа совершенно расшатаны нервы. Куда бы вы нам посоветовали поехать? На море или в горы?
- Вам на море, ему в горы. Или наоборот.
***
- Фима, Вы знаете, шо тaкое этикет?
- Что?
- Этикет - это когда думаешь: "Чтоб ты сдох!", а говоришь: "Здравствуйте!"
***
- Представьте ситуацию: вам изменил муж, парень, любимый... Какой будет ваша реакция?
- Что, все сразу??? Вот ведь козлы...
***
На собеседовании:
- А куда делась ваша предыдущая сотрудница?
- Ушла в декрет.
- Опасно у вас тут...
***
Женщина покупает на базаре десять петухов и одну курицу. Продавец ей говорит:
- Надо наоборот: десять кур и одного петуха.
Она:
- Пусть хоть ей повезёт...
***
Пятая пересдача. Преподаватель:
- Так. Это вы не рассказали, того не знаете, там ошиблись. Что же с вами делать?
Студент:
- Пожалеть.
Преподаватель:
- Бедненький, опять не сдал…
***
Абрам спрашивает Сару:
- Ну, что сказал доктор?
- Он посоветовал мне отдохнуть у моря. Куда поедем?
- К другому доктору!
***
- А меня Василий на рыбалку пригласил!
- Обязательно сделай красивую прическу и побрей ноги!
- Да-а-а? ... А я, как дура, червей накопала... .
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-...
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