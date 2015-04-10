Празднование Вербного воскресенья Bepбнoe вocкpeceньe выпaдaeт в 2017 году нa 9 апреля. Оно всегда отмечается ровно за неделю до праздника Светлой Пасхи.

Это день, когда Сын Божий вошел в Иерусалим, поэтому другое его название - "Вход Господень в Иерусалим". Произошло это событие после того, как Иисус воскресил Лазаря, пишет NewsOboz.org.

Главный атрибут праздника - вербовые освященные веточки, которые должны простоять целый год как символ принятия Христа и Его великой жертвы.

Накануне, в субботу вечером, православные христиане с ивовыми или вербовыми веточками шли в храмы и церкви на Всенощное бдение. Сразу после прочтения 50-го псалма Евангелия, священнослужители окропляют ветви вербы святой водой. После этого прихожане с зажженными свечами стоят до конца праздничной службы в честь Входа Иисуса Христа в Иерусалим.

На следующий день люди вновь идут в церкви и повторно освящают вербовые ветви. Также в этот день в церковь могут прийти с веточками и те, кто не смог попасть на субботнюю вечернюю службу.

В Вербное воскресенье проходит Литургия Иоанна Златоуста. Это тихий праздник, который лучше провести в кругу семьи. В этот период все еще идет Великий пост, а впереди христиан ждет самая строгая неделя поста - Страстная седмица.

Пост и запреты

В этот день можно полакомиться вкусными блюдами, а малышей порадовать сладостями. Но не стоит забывать, что праздник приходится на период Великого поста, то есть молочные и мясные продукты не стоит ставить на праздничный стол. В этот день можно есть рыбу и выпить немного красного вина.

В Вербное воскресенье нельзя работать, ругаться и обижаться. Считается, что ветки вербы, которые собрались нести в храм на освящение, нужно срезать лишь с молодых деревьев, на которых еще нет засохших веток и повреждений. При этом нельзя брать ветки с деревьев, у которых есть дупла, а также с тех, что растут рядом с кладбищем. Не рекомендуется брать ветки с деревьев, которые склоняются над водой: старину люди верили, что по ночам на таких ветвях могли отдыхать водяные и русалки.

Обряды и заговоры

Веткам вербы наши предки издавна приписывали целительные и магические свойства. Освященная верба считалась оберегом для всей семьи: ее веткой прикасались к близким людям, желая им здоровья и счастья.

В Вербное воскресенье знахари делали из вербы различные отвары и порошки от самых разных болезней на весь последующий год. В те времена именно так и лечились от многих болезней.

Есть такой обряд, когда после церковной службы придя домой люди, бьют друг друга вербными ветками и приговаривают: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля" или "Верба хлест - бей до слез. Будь здоров как верба" и др. Смысл обряда в том, чтобы пожелать близкому человеку здоровья и благополучия. Многие люди верят, что после подобных обрядов к человеку придет здоровье, сила и благополучие.

В Вербное воскресенье принято похлопывать маленьких деток пучками вербы, которые были освящены в храме, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми. Вербными ветками украшают стоящие в доме иконы. Этот обряд должен принести счастье, благополучие и здоровье каждому обитателю дома.

Также считается, что целебными свойствами обладает и вода, в которой стояли ветки освященной вербы. В такой воде купали больных детей, уверенные, что болезнь после этого отступит. Мужчины в этот день носили почки вербы в качестве талисмана для придания физической силы, а девушки - для помощи в зачатии ребенка.

Если же в этот день будет теплая и ясная погода, то вся деревня готовилась собирать хороший урожай фруктов. Если же "на Вербной мороз - яровые хлеба хороши будут".

В Вербное воскресенье девушки делали приворот на вербу. Для этого рано утром находили молодую вербочку, ломали на ней небольшую веточку и говорили приворотные слова: "До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Аминь". Эту веточку вербы хранили в доме за иконами.

Приметы и суеверия

Согласно древним преданиям, в этот день никто не выгонял скот на улицу: люди верили, что его обязательно испортят злые духи. Девушки в Вербное воскресенье обязательно расчесывали волосы, приговаривая: "Вода, иди в землю вместе с головной болью". А затем клали расческу в воду и поливали этой водой вербу.

Также девушки, которые хотели выйти замуж за конкретного парня, весь день, с утра и до самого вечера, думали именно об этом парне.

А чтобы увеличить свой достаток, наши предки сажали цветок или же пересаживали комнатные растения. Считалось, что такие растения и приносят богатство в дом. Если же цветок завянет, то никакой прибыли не будет, а наоборот, вскоре ждут большие финансовые потери. Поэтому за таким цветком тщательно ухаживали.

С Вербной неделей, особенно с последними ее днями связано много примет на погоду и будущий урожай. В старину верили, что какой ветер дует в Вербное воскресение, такой будет и все лето.