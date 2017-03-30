Как будет действовать безвиз для украинцев на практике

Чип вам!

Как свидетельствуют соцопросы, большинство украинцев не знают даже того, что условием безвиза является биометрический паспорт. А вопрос о том, что делать со старыми паспортами после одобрения безвиза, ЕвроПравда слышит даже от журналистов.

Итак, въезжать в ЕС без визы будет разрешено исключительно тем, у кого есть биометрический паспорт. То есть паспорт с чипом, на который записаны фото, подпись и отпечатки пальцев данного человека.

Это не какие-то эксклюзивные условия для Украины.

Такое требование действует для всех без исключения государств, прошедших визовую либерализацию с ЕС за последнее десятилетие; да и в самом Евросоюзе давно выдают исключительно биометрические паспорта.

Что делать с ныне действующими паспортами? Ответ прост: ничего. Никаких требований по их замене у ЕС нет.

У вас есть действующая мультивиза в паспорте старого образца? Спокойно пользуйтесь ею до завершения срока ее действия. Хотите оставить старый паспорт и оформить биометрику как второй документ? Пожалуйста, это тоже разрешено.

Более того, можно будет и дальше обращаться в посольство за визой, если не будет биометрического паспорта, но возникла необходимость поехать в ЕС.

Это может показаться странным, ведь оформление нового паспорта стоит меньше, чем виза. Но не забывайте, что в Молдове – так же, как и в Украине, – действует соглашение о визовом упрощении, по которому пенсионеры, студенты и несколько других категорий имеют право на бесплатную визу. К примеру, в Молдове, где безвиз заработал три года назад, в прошлом году продолжали выдавать визы тем, кому они нужны. В семь шенгенских консульств, работающих в Кишиневе, за визами обратились 2000 человек. Большинство из них – иностранцы, но около трети – граждане Молдовы со старыми паспортами.

Это не снимает мороки с оформлением, необходимости ходить в посольство или визовый центр. Но возможность поставить визу в старый паспорт останется и в дальнейшем.

А вот биометрический паспорт на оформление визы у вас просто не примут и посоветуют ехать сразу на границу. В ЕС уже готовят соответствующую инструкцию для консульств, говорят источники ЕвроПравды.

Пакет путешественника

Этот вопрос – наиболее мифологизированный.

В соцсетях распространено мнение, мол, "все те документы, которые до сих пор носили в консульство, теперь нужно будет брать на границу". Приходилось встречать даже абсурдные упоминания, что европейские пограничники будут спрашивать "справку из ЖЭКа" и "справку о несудимости".

Говоря словами одного из авторов, "хотелось бы знать точный перечень "справок из бани", которые нужны будут на границе".

У нас есть ответ на этот вопрос, и он подтвержден документально. В ЕС действует так называемый "Шенгенский пограничный кодекс" (Schengen border code), где указан порядок и правила пересечения границы иностранцами.

Главный вывод из кодекса:

нет никаких дополнительных требований к тем туристам, которые едут в ЕС по безвизовому режиму.

Да, европейские пограничники будут проверять цель поездки тех, кто едет по безвизу, но требования к ним точно такие же, как и к обладателям визы. Ведь когда вы прибыли на границу с визой в паспорте, вас также могут не пустить в страну. К примеру, если пограничник выяснит, что вы собираетесь работать по туристической визе.

В пограничном кодексе есть пять требований, которые распространяются как на "визовых", так и на "безвизовых" иностранцев. Въезд в страны ЕС разрешен тем гражданам, которые:

1) имеют на руках документ для пересечения границы (заграничный паспорт, проездной документ ребенка, диппаспорт и т.п.);

2) могут обосновать цель и условия пребывания в ЕС;

3) располагают достаточными финансовыми средствами как для пребывания в ЕС, так и для возвращения в Украину, или же способны получить их законным образом (это – прямая цитата из пограничного кодекса);

4) не находятся в перечне лиц, которым запрещен въезд в ЕС;

5) не представляют угрозы для общественного порядка, безопасности, общественного здоровья и международных отношений.

Для тех, у кого нет биометрического паспорта, к этому перечню добавляется шестой пункт – нужно иметь в паспорте действующую визу.

С первым пунктом мы уже разобрались.

В четвертом пункте речь идет о тех украинцах, кто был депортирован из государств-членов ЕС с запретом въезда на определенный срок (скажем, на год или на пять лет).

Прежде всего, речь идет о нарушителях визового режима – тех, кто нелегально работал в ЕС, кто остался в ЕС на более длительный срок, чем предусмотрено визой, а также о преступниках, осужденных в государствах-членах ЕС и высланных на родину. И если срок запрета въезда для конкретного человека еще не истек, можно быть уверенным: его точно "завернут" на границе.

Это, кстати, может создать для Украины серьезные проблемы.

Количество тех, кому запрещен въезд в ЕС, доподлинно неизвестно, но наверняка речь идет о сотнях или даже тысячах людей. Визовые нарушители в первые же недели безвиза могут поехать на границу, где получат кучу отказов и ухудшат статистику страны.

В пятом пункте (лица, представляющие международную или уголовную опасность) речь идет о тех, кто есть в базах Интерпола или Европола; еще один пример – те, кто последнее время ездил в Сирию или Иран. Таких людей достаточно немного даже в масштабах Украины.

Мы не зря пропустили второй и третий пункты – они касаются всех без исключения путешественников. Поэтому остановимся на них подробнее.

"Куда едете?"

Для начала – совсем немного теории.

Визовый режим является довольно архаичным инструментом, именно поэтому ЕС постепенно отменяет его для других государств. Сохраняют его лишь для тех стран, где есть высокий уровень визовых отказов; Украина уже давно не является таковой.

Главная цель визовой и пограничной проверок – убедиться в том, что человек не планирует нарушать миграционные правила.

Если упрощенно, то в ЕС есть два ключевых правила для путешественников:

не работать без рабочей визы и придерживаться так называемого "правила 90 дней" (пребывание в Шенгене не более 90 дней на каждые 180 дней).

Именно эти правила являются ключевыми и именно их соблюдение проверяет пограничник.

А теперь вернемся к законодательству ЕС, к пограничному кодексу. Перечень документов, о которых может спросить пограничник, приводится в приложении 1 к нему и зависит от цели поездки.

Для бизнес-поездок (командировок) это:

приглашение на встречу, или

другой документ, подтверждающий торговые или деловые отношения (прим: это прямая цитата, то есть вы сами выбираете удобный и возможный документ), или

билет на выставку или собрание, если целью поездки является их посещение.

Кстати, обратите внимание, что для бизнес-поездок обратный билет не входит в перечень обязательных документов, и это логично – срок бизнес-визита может затянуться. Но будьте готовы объяснить эту потребность пограничнику.

Для туризма или частных поездок у вас спросят:

бронирование проживания или приглашение (не официальное "визовое", а произвольное!), если вы собираетесь остановиться у друзей;

обратный билет (если вы путешествуете на автомобиле, это не является требованием);

маршрут или план вашей поездки.

Причем законодательство ЕС предоставляет путешественнику право доказать свою добропорядочность различными документами и дает больше гибкости, чем стандартный "визовый" пакет.

Едете на автомобиле и будете останавливаться в кемпинге? Прекрасно, тогда вы можете вообще обойтись без брони, объяснив это пограничнику и предоставив ему данные о запланированном маршруте.

Но главное – точно те же документы пограничники порой требуют и сейчас!

Как мы уже отмечали, пограничные правила после начала действия безвиза остаются неизменными. Любой, кто путешествует в ЕС, подтвердит: на границе всегда спрашивают о цели визита, а если у пограничника есть хотя бы тень подозрения, он просит показать соответствующие документы – или распечатки, или в электронном виде.

Но никаких "справок из ЖЭКа"!

Речь идет исключительно о тех документах, которые путешественник все равно должен был бы взять с собой, когда едет за границу.

Миф о "справках из банка"

Последний пункт из перечня условий пересечения границы – о финансовой состоятельности.

Опять же, это условие действует и сейчас, при визовом режиме. Точно в той же мере, как будет действовать при безвизе. Но почему-то людям нравится миф о том, что на границу придется везти банковские выписки, справки с работы, сведения о недвижимости или любое другое подтверждение финансового положения.

Миф приобрел такую популярность, что даже грузинский МИД включил это требование... в перечень советов для соотечественников к началу действия безвиза! Плакаты с таким требованием (среди прочих пунктов, конечно) сейчас расклеены в вагонах тбилисского метро.

Хотя в ЕС настаивают: это неправда. Такого требования нет в официальном описании правил безвиза для Грузии, который распространяет Еврокомиссия. И, конечно же, его нет в пограничном кодексе ЕС.

Оно нарушает главный принцип: пограничники не требуют документов, которые турист не берет с собой в поездку (а справку из банка не возьмет ни один вменяемый путешественник).

Тем более нонсенс – мнение о том, что кого-то будет интересовать справка о вашей недвижимости. Напомним, этот пункт пограничных правил касается того, что у вас должны быть в наличии средства на проживание. Очевидно, что недвижимость никак на это не влияет

У автора этих строк есть основания полагать, что этот пункт не будет поводом для массовых проверок при безвизе. Случаи, когда на границе ЕС просят показать наличные, сейчас единичны; опыт Молдовы, где безвиз действует уже три года, свидетельствует, что для наших соседей это также не стало заметной проблемой.

Но для полной уверенности – разберемся, какие варианты дает нам законодательство ЕС. Кодекс предлагает путешественнику несколько опций:

1) наличные средства (но почти никто в ЕС не возит значительные суммы наличными);

2) тревел-чеки (устаревший и неактуальный вариант);

3) оплаченное проживание и билеты;

4) финансовые гарантии приглашающей стороны;

5) кредитные карты.

Собственно, последним пунктом можно и ограничиться.

Мы живем в XXI веке, и для европейцев не секрет, что кредитки сейчас являются главным механизмом хранения и расходования денежных средств. По опыту, в тех редких случаях, когда на границе спрашивают о средствах, достаточно предъявить карту международных платежных систем.

Но, конечно же, советуем все же иметь на ней средства или достаточный кредитный лимит, ведь в конфликтных случаях вас могут попросить позвонить на горячую линию банка и проверить баланс. И этого будет достаточно.

А о справках – забудьте.

"Да ничего не изменится!"

Сложно сказать, откуда берут начало мифы о "том же пакете документов, только теперь – на границе", ведь они не имеют связи с реальностью.

Возможно, к их распространению приложили руку и зарубежные "друзья". Видимо, нужно сказать спасибо и собственному желанию найти "зраду" там, где ее нет. Вероятно, "добавило перца" и то, что украинцев слишком часто обманывали в вопросах безвиза, а потому и сейчас веры нет – по крайней мере, к заявлениям политиков.

Но здесь речь идет не об обещаниях, а о законодательстве. К тому же – о законодательстве ЕС, которое на скорую руку не изменишь.

Поэтому есть все основания утверждать: большинство слухов о том, что "безвиз ненастоящий" и "ничего не изменится", откровенно ложны.

Да, в первые месяцы будут определенные проблемы и перегибы. Да, точно будут осложнения на наземной границе, прежде всего с Польшей (там ведь и сейчас пункты пропуска перегружены). Да, к людям с пустым паспортом будут относиться с большим подозрением и чаще будут просить показать бронь, билеты и прочие документы.

Но уже после первой поездки и первого штампа паспорт становится не пустым.

Единственное, что несет реальную угрозу – это несоблюдение правил нами, гражданами Украины. И в случае, если за полгода мы услышим о массовых нарушениях "правила 90 дней" или о "вояжах" нелегальных гастарбайтеров – тогда Украина действительно получит проблемы с безвизом. Но это – совсем другая история, которая, надеемся, так и не станет реальностью.

Источник: "Обозреватель"