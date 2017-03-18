Таинственный город Бермудского треугольника Ученые нашли загадочный древний город на дне океана.

На дне Атлантического океана в районе Бермудского треугольника исследователи обнаружили древний загадочный город, сообщает glavnoe.ua.

По оценкам специалистов, каменные и гранитные здания были возведены примерно 200 тыс. лет назад, что весьма странно, так как в то время не существовало ни одной цивилизации, владеющей технологиями постройки домов, не говоря уже о дорогах, пирамидах и тоннелях, которые также имеются в ушедшем под воду городе.

Обследовать дно Бермудского треугольника ученым удалось при помощи роботизированного глубоководного аппарата. Видеоматериалы, полученные в ходе погружения, в данный момент тщательно изучаются специалистами.

Зона Бермудского треугольника считается аномальной. Зачастую здесь пропадают как морские, так и воздушные суда, наблюдаются необычные природные явления. Существует несколько версий, объясняющих «ненормальность» этого района, наиболее популярные из которых — деятельность инопланетян и затонувшая Атлантида.