Роль Украины в покорении космоса Развитие мировой космонавтики сложно представить без участия украинцев.

Ко Дню космонавтики «Слово и Дело» подготовило инфографику об участии Украины и украинцев в покорении космоса.

Одним из первых украинцев, которые внесли крупнейший вклад в развитие космонавтики, стал Юрий Кондратюк – человек, который еще в начале 20 века рассчитал оптимальную траекторию космического корабля для полета к Луне. Его расчеты позже были использованы американским космическим агентством NASA в лунной программе «Аполлон», а предложенная им траектория получила название «трассы Кондратюка».

Безусловно, самым известным украинцем, имеющим отношение к космосу, является отец всей советской космонавтики Сергей Королев: он приложил руку к большей части ракетно-космической программы СССР. Запуск первого спутника Земли и первый полет человека в космос прошли по его инициативе и под его руководством.

Еще одним украинцем, сделавшим значительный вклад в космонавтику, является Валентин Глушко: создатель жидкостных реактивных космических двигателей. Под его руководством был создан проект космического комплекса «Энергия»-«Буран».

А вот первым украинцем, побывавшим в космосе, стал Павел Попович, который в 1962 году провел на орбите 3 дня в корабле «Восток-4». Правда, большинству украинцев лучше знакома фамилия первого космонавта независимого украинского государства, Леонида Каденюка, который в 1997 году вошел в состав международного экипажа американского шаттла «Колумбия» и находился на орбите 15 дней.

Всего за годы независимости в космос были запущены 3 украинских спутника, предназначенных для дистанционного зондирования Земли: «Сечь-1», «Сечь-1М» и «Сечь-2».

С момента обретения независимости в Украине была произведена и позже запущена 131 ракета-носитель. Сейчас в Украине изготавливаются ракеты-носители, двигатели, узлы и агрегаты для них, а также орбитальные космические аппараты.

С 1999 по 2013 год Украина принимала участие в международной космической программе «Морской старт» вместе с США, Россией и Норвегией. За это время были запущены 36 украинских ракет-носителей «Зенит-2S».

Напомним, 7 марта Европейское космическое агентство успешно запустило ракету-носитель «Вега» с украинским двигателем четвертого поколения.