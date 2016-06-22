Великая сила интернета 8-летний мальчик научился вождению на YouTube, чтобы отвезти сестру в McDonald’s.

В США 8-летний мальчик так сильно хотел чизбургер, что решил самостоятельно отвезти себя и свою 4-летнюю сестру в McDonald’s. Водить автомобиль он научился по роликам в YouTube. Об этом сообщает znaj.ua.

Дети дождались когда уснут родители, взяли деньги из копилки, сели в машину и поехали ужинать в McDonald’s. Интересно, что детям удалось проехать почти 2,5 км с несколькими поворотами и перекрестками без каких-либо происшествий и не нарушая правил.

В ресторане детей заметил знакомый и позвонил родственникам. Никаких обвинений предъявлено не было, а дети смогли даже поесть, пока ждали родителей.