Анекдоты недели - 92

Жена - мужу:
- Ну всe, достал! Иду бить посуду!
Муж с ухмылкой:
- Иди, иди! Я тебе там пластиковую купил... многоскандальную!
***
В Одессе:
- Моня, скажите честно, вы можете содержать семью? - спрашивает отец претендента на руку дочери.
- Ну конечно! - отвечает Моня.
- Я очень рад. Только таки учтите - нас восемь человек!
***
- Что-то постоянно тянет меня среди ночи к холодильнику... Наверное, это магнитики!
***
В Одессе:
- Моня, твоя жена на работу ходит?
- Ходит.
- Правильно! Я своей тоже на проезд не даю!
***
- Купила туфли, ползарплаты отдала...
- Ни фига себе! Что же это за туфли такие?
- Обычные туфли... Зарплата такая.
***
- Мама, а почему мою сестру зовут Злата?
- Потому что мама любит золото.
- А меня почему так зовут?
Папа:
- Хватит вопросов, Вискарик!
***
Деньги портят людей - так что у нас в основном народ хороший…
***
- У кого сильнее развита сила воли, у мужчины или женщины?
- Конечно, у мужчины! Разве женщина способна, например, три дня спокойно ходить мимо мойки с кучей грязной посуды?
***
Разговор подруг.
- Представляешь, я вчера сожгла 4000 килокалорий!
- Да ты что?! Как это тебе удалось?
- Да забыла торт в духовке.
***
- Дорогой, ты купишь мне ковер?
- Слишком большая роскошь, на метле пока летай!
***
- Милый, купи мне вот это колечко!
- Милая, у меня нет денежек на колечко.
- Ну тогда туфельки!
- Нет денег!
- Ну купи хоть жвачку, чтобы я заткнулась...
***
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