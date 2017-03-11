Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12187

Анекдоты недели - 92

- У меня обычно как... сначала я откладываю дела на вечер, а потом на фиг.

Жена - мужу:

- Ну всe, достал! Иду бить посуду!

Муж с ухмылкой:

- Иди, иди! Я тебе там пластиковую купил... многоскандальную!

***

В Одессе:

- Моня, скажите честно, вы можете содержать семью? - спрашивает отец претендента на руку дочери.

- Ну конечно! - отвечает Моня.

- Я очень рад. Только таки учтите - нас восемь человек!

***

- Что-то постоянно тянет меня среди ночи к холодильнику... Наверное, это магнитики!

***

В Одессе:

- Моня, твоя жена на работу ходит?

- Ходит.

- Правильно! Я своей тоже на проезд не даю!

***

- Купила туфли, ползарплаты отдала...

- Ни фига себе! Что же это за туфли такие?

- Обычные туфли... Зарплата такая.

***

- Мама, а почему мою сестру зовут Злата?

- Потому что мама любит золото.

- А меня почему так зовут?

Папа:

- Хватит вопросов, Вискарик!

***

Деньги портят людей - так что у нас в основном народ хороший…

***

- У кого сильнее развита сила воли, у мужчины или женщины?

- Конечно, у мужчины! Разве женщина способна, например, три дня спокойно ходить мимо мойки с кучей грязной посуды?

***

Разговор подруг.

- Представляешь, я вчера сожгла 4000 килокалорий!

- Да ты что?! Как это тебе удалось?

- Да забыла торт в духовке.

***

- Дорогой, ты купишь мне ковер?

- Слишком большая роскошь, на метле пока летай!

***

- Милый, купи мне вот это колечко!

- Милая, у меня нет денежек на колечко.

- Ну тогда туфельки!

- Нет денег!

- Ну купи хоть жвачку, чтобы я заткнулась...

***

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Оля еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.

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