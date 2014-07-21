Новые схемы мошенничества в Украине

При этом нередко аферисты маскируются под легально работающие компании и выманивают деньги у их клиентов.
Как рассказала для UBR директор департамента проблемных активов одной компании Наталья Индык, сейчас злоумышленники активно используют несколько схем.
Самые простые - когда заемщик сам дает мошенникам свои персональные данные, данные карты, перечисляет деньги. Или же такой информацией (код, телефон, паспорт) пользуются посторонние люди (знакомые, коллеги и даже родственники).
"Бывает, что кредит на родителей/дедушек, бабушек берут несовершеннолетние дети, а тем приходится погашать займы со штрафными санкциями. Другой случай: друг, родственник или сосед просит вас взять кредит на себя, обещая, что на 1 тыс. грн. займа проценты составят около 4-10 грн., и он все оплатит. В итоге проситель кредит так и не гасит, и платить все, включая пеню, приходится вам", — рассказала Индык.
Распространена и другая схема: человек подает заявку на кредит, получает отказ, и вслед за ним письмо с предложением заплатить "страховку" в размере 270 грн., которая позволяет получить кредит в Манивео с активной ссылкой на карту, которая, по словам Индык, подписана СК "Ингострах", MONEYVEO FINANCE GROUP, ТОВ "Актив Київ".
Мошенники выдумали и более изощренный способ завладения деньгами украинцев – с помощью взлома клиент-банка. Суть заключается в следующем: аферисты блокируют вашу сим-карту, идут в офис мобильного провайдера, получают ее дубликат и заходят в ваш клиент-банк. Затем перечисляют средства, находящиеся на карте неизвестным лицам, на вашу же карту получают онлайн-кредит и переводят его на другие карты.
"Это высококвалифицированные мошенники, они изначально владеют информацией о жертве (телефон и других персональные данные)", — заметила Наталья Индык.
Как выглядит сообщение от мошенников и что должно насторожить человека:
В таком случае позвоните своему оператору и отмените заявление о перевыпуске сим-карты. Также если ваш телефон заблокирован по неизвестной вам причине – позвоните в банк и временно заблокируйте свою карту и свой клиент-банк. И следите за уведомлениями от банка.
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