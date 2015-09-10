В России запретили Свидетелей Иегова Российское Министерство юстиции приостановило деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы"

Организацию, которая представляет религиозное направление "Свидетели Иеговы", внесли в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых в РФ приостановлена ввиду их экстремистской деятельности, сообщает Сегодня.

Верховный суд в РФ рассмотрит иск Минюста о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности на российской территории.

Глава российского отделения "Свидетелей Иеговы" Василий Калин назвал нынешнее разбирательство самым тяжелым временем в жизни 175 тысяч последователей церкви.

"Они просят высшей меры наказания для всех 396 наших организаций! Особый пункт — конфисковать у верующих все их молитвенные дома и другое имущество! Если Минюст добьется своего, верующим будет грозить до 10 лет тюрьмы!" — указал религиозный лидер.

Он также добавил, что ранее государство признало их жертвами политических репрессий в связи с вывозом на постоянное место жительства в Сибирь более восьми тысяч прихожан церкви "Свидетелей Иеговы" в 1951 году. "Свидетели Иеговы" не первая религиозная организация, законность действий которой оспаривает Минюст РФ. 23 ноября 2015 года Мосгорсуд рассмотрел иск данного министерства о ликвидации "Саентологической церкви Москвы" и признал организацию не соответствующей федеральному законодательству. Саентологам дали полгода на закрытие. Последователи церкви пытались обжаловать приговор в Верховном суде, однако тот подтвердил решение Мосгорсуда.

Отметим, "Свидетели Иеговы" возникли в США в XIX веке. Сейчас в России насчитывается 175 тысяч последователей этой церкви.