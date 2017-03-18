Анекдоты недели - 93

- Какие планы на выходные?
- Да вот думаю в запой уйти...
- Там хорошо! У меня там тесть живет!
***
"Вот и закончилось детство..." - подумал Славик, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому.
***
- Овощ в помощь!
- А конкретнее?
- Хрен с тобой...
***
- А я вчера у окулиста была.
- И что сказал?
- Сказал, чтобы я алфавит учила.
***
Офигенная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимается, жена успевает выключить комп, повязать передник, положить трубку... и стоит такая, бедная, посуду моет...
***
- Мам, я желанный ребенок?
- Спроси у своего папы.
- Какого папы?
- Вот именно.
***
- Невестушка, ты скотинку покормила?
- Нет, Людмила Петровна, спит еще ваш сыночек...
***
Обожаю ходить на работу. И с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят!
***
Грозы теперь не те, что были 20 лет назад: к раскатам грома добавляется вой сигнализации автомобилей и мат по поводу исчезнувшего интернета…
***
Жена мужу: - Вот возьму и уйду от тебя! Что ты тогда будешь делать?
Муж, мечтательно: - Что, что ... Да что захочу, то и буду!
***
Вовочка после посещения зоопарка написал в сочинении о том, как он с родителями провел выходные: - Видел оленя! У него наша вешалка на голове!
***
- Можно ли, работая, нажить себе состояние?
- Да запросто… Предынфарктное состояние, состояние шока и состояние депрессии…
***
- Там салат в холодильнике. Угадаешь, какой?
- Холодный?
***
- У моей жены самая отвратительная память на свете.
- Все забывает?
- Все помнит!
- У меня обычно как... сначала я откладываю дела на вечер, а потом на фиг....
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В Одессе.
- Рабинович! Вы уклонились от уплаты налогов так, как в суде рассказывал прокурор?
-...