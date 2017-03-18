Анекдоты недели - 93 Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.

- Какие планы на выходные?

- Да вот думаю в запой уйти...

- Там хорошо! У меня там тесть живет!

***

"Вот и закончилось детство..." - подумал Славик, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому.

***

- Овощ в помощь!

- А конкретнее?

- Хрен с тобой...

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- А я вчера у окулиста была.

- И что сказал?

- Сказал, чтобы я алфавит учила.

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Офигенная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимается, жена успевает выключить комп, повязать передник, положить трубку... и стоит такая, бедная, посуду моет...

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- Мам, я желанный ребенок?

- Спроси у своего папы.

- Какого папы?

- Вот именно.

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- Невестушка, ты скотинку покормила?

- Нет, Людмила Петровна, спит еще ваш сыночек...

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Обожаю ходить на работу. И с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят!

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Грозы теперь не те, что были 20 лет назад: к раскатам грома добавляется вой сигнализации автомобилей и мат по поводу исчезнувшего интернета…

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Жена мужу: - Вот возьму и уйду от тебя! Что ты тогда будешь делать?

Муж, мечтательно: - Что, что ... Да что захочу, то и буду!

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Вовочка после посещения зоопарка написал в сочинении о том, как он с родителями провел выходные: - Видел оленя! У него наша вешалка на голове!

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- Можно ли, работая, нажить себе состояние?

- Да запросто… Предынфарктное состояние, состояние шока и состояние депрессии…

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- Там салат в холодильнике. Угадаешь, какой?

- Холодный?

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- У моей жены самая отвратительная память на свете.

- Все забывает?

- Все помнит!