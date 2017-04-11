Какие профессии востребованы в Украине и в каких сферах много вакансий Количество вакансий стабильно растет, а конкуренция медленно, но уверенно снижается. Компаниям нужно прилагать все больше усилий, чтобы получить хорошего специалиста, констатирует руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Екатерина Мащенко. По сравнению с февралем, в марте самый большой прирост резюме наблюдался в сферах безопасности, искусства/развлечений/масс-медиа, консультирования, красоты и спорта, рабочего персонала.

Наиболее активно в марте работников искали в Кропивницкой, Волынской и Черновицкой областях. Самые востребованные — специалисты сферы добычи сырья, домашний и рабочий персонал, работники гостиничного бизнеса, медработники и педагоги (выпускникам школ накануне экзаменов и ВНО нужны репетиторы). Также с приходом весны работодатели начинают искать студентов и молодых специалистов для программ стажировок и практик: скоро лето, и уже сейчас нужно запасаться кадрами для выполнения временных работ.

СТАЛО ХУЖЕ. В сфере IT, продажах и маркетинге количество вакансий упало. Тем не менее, по данным hh.ua, именно продавцы, представители IT-сферы, логистики, масс-медиа и маркетинга трудоустраиваются быстрее всего: все потому, что в этих сферах конкуренция небольшая — 1—2 специалиста на место. Есть и сферы, где процесс трудоустройства может затянуться надолго: по данным опроса, каждый пятый специалист госструктур и каждый шестой — сферы телекоммуникаций потратили больше года, чтобы найти работу. Непростая ситуация с поиском и у желающих работать в нефтегазовом и финансовом секторе.

ОФИЦИАЛЬНО. Позитивные перемены отмечает и Госслужба занятости. По словам руководителя отдела связей с общественностью и СМИ Госслужбы занятости Константина Коваленко, количество работодателей, сотрудничающих с центрами занятости, весной, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилась на 21% (теперь их 83 тыс.). "На 1 апреля количество вакансий, заявленных работодателями Госслужбе занятости, по сравнению с аналогичной датой 2016-го возросло на 50% и составило 73 000 вакансий (плюс 36 000 предложений из других источников), — рассказывает Коваленко. — А количество безработных на 1-е число, по сравнению с ситуацией годичной давности, сократилось на 13% и составляло 407 тыс. человек".

ПОСОБИЯ РАСТУТ. С 1 апреля минимальный размер помощи по безработице вырос на 120 грн и составляет 1280 грн, сообщают в Госслужбе занятости. "Нововведение касается лишь людей, страховой стаж которых в течение года до регистрации в центре занятости составлял не менее шести месяцев, — объясняет Константин Коваленко. — Они имеют право на получение пособия по безработице, размер которого зависит от величины зарплаты на последнем рабочем месте, страхового стажа и причины увольнения".

Максимальный размер помощи не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума для работоспособных лиц (6400 грн), а платят пособие не дольше чем 360 дней в течение 2 лет (людям предпенсионного возраста, за 2 года до выхода на пенсию по возрасту, платят 720 дней). Но путь увеличения пособий, как и вся социальная политика Украины до 2013 года, мягко говоря, неверный, считает ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

"Культивирование пособий и льгот — это вложения в маргиналов, в то время как нужно максимально мотивировать людей к занятости, стимулировать рынок труда и поддерживать средний класс, — говорит она. — При такой политике самым угнетенным у нас оказывается средний класс. Правда, он сейчас сжимается в принципе не только в Украине — это общемировая глобальная тенденция".

Но учитывая, что некоторые политики призывали отменить выплаты по безработице как таковые, новость о прибавке звучит все же неплохо.

ИНДЕКС НЕСЧАСТЬЯ. Недавно одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей опубликовало Bloomberg’s Misery Index — Индекс бедности, дословно — несчастья. В этом рейтинге Украина вошла в десятку стран, у которых дела идут из рук вон плохо. Так, согласно данным и прогнозам по инфляции и безработице, мы занимаем 7-ю позицию среди 65 стран (в начале рейтинга — самые "несчастные"). По данным агентства, инфляция в нашей стране по итогам года ожидается на уровне 10%, а безработица — 19% (по официальным данным Госслужбы статистики, в 2016 году безработица составляла 9,6%).

Утешает лишь то, что год назад мы занимали третье место — так что, можно сказать, немного продвинулись: нашими соседями по рейтингу выступают вполне благополучные, на первый взгляд, Турция, Испания и Греция. В бесспорных лидерах по бедности — Венесуэла, у которой положение дел, судя по индексу, в 10 раз хуже, чем в Южно-Африканской Республике. А вот наши стратегические друзья в намного лучшем положении: Латвия занимает 19-е место, Эстония — 25, Польша — 28, Литва — 29, РФ — 21-е. Ну а десятка самых благополучных экономик в этом рейтинге состоит преимущественно из "азиатских тигров": Таиланд (65-е место), Сингапур (64-е), Швейцария и Япония (делят 62-е место), Исландия, Тайвань, Дания, Израиль, Южная Корея и Гонконг.

Источник: segodnya.ua