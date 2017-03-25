Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12225

Анекдоты недели - 94

Как человек хрупок. Стоишь - варикоз, сидишь - геморрой, лежишь - пролежни.

- Вы такая красивая, умная, с чувством юмора! И глаза, и фигура - всё прекрасно.
- Спасибо, я тронута.
- Это я тоже заметил.

***

Один у другого спрашивает:
- Твой кот боится пылесоса?
- Я не знаю, он у меня только полгода.

***

В компании «Lays»:
Директор:
- Вы уверены, что вкус «Арбуз и штукатурка» понравится покупателям?
Беременная из фокус-группы:
- Абсолютно!

***

Выгнала мужа из дома, а он всё ещё сидит под дверью? Смени пароль от Wi-Fi!

***

Парикмахер:
- Висок будем косой делать?
- Нет, давайте лучше машинкой!

***

Человеку в жизни должно повезти три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться.

***

- Купишь мне это колечко?

- Конечно, дорогая! Колечко краковской, пожалуйста.

***

Чем больше спишь, тем больше спать охота.

Чем больше ешь, тем больше аппетит приходит.

И только с работой как-то все не так.

***

Одесса. Бабулька на бульваре торгует цветами. Подходит парочка влюбленных.

Парень достает кошелек, подруга тянет его за рукав:

- Ну что ты, ну зачем?

Бабушка:

- Деточка, я вам так скажу: это совсем таки не тот случай, когда надо сопротивляться!

***

- Сижу на диете, сбросила 2 кг, голова перестала соображать. Видимо, это был мозг!

***

- Федя, а у тебя есть хобби?

- Да, есть, уже давнее, страстное и постоянное, вот только жена заставляет, чтобы я от него закодировался!

 ***

- У меня вчера жена чуть со стыда не сгорела!

- Это как?

- В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру, а ей, видите ли, стыдно им дверь открыть, потому что она не накрашенная!

***

Ковбой влетает в бар с кольтом в руке и кричит:

- Я хочу знать, кто из вас спал с моей женой! Молчание. Потом из дальнего угла бара раздается:

- Не бойтесь, ребята, на всех у него патронов не хватит!

***

Молодой пират подходит к капитану Флинту и говорит:

- Капитан, мне подбросили голубую метку, я знаю, что черная метка означает, что меня скоро убьют, но что означает голубая - не знаю?!

- Тоже ничего хорошего, - ответил Флинт.

***

Разговаривают две блодинки, одна говорит:

- Эти гаишники совсем охренели, такие взятки берут, где денег напасешься?!

Вторая обалдело: - Так им что, деньгами можно?!?

Досуг Курьезы Юмор
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