Анекдоты недели - 94

- Вы такая красивая, умная, с чувством юмора! И глаза, и фигура - всё прекрасно.
- Спасибо, я тронута.
- Это я тоже заметил.
***
Один у другого спрашивает:
- Твой кот боится пылесоса?
- Я не знаю, он у меня только полгода.
***
В компании «Lays»:
Директор:
- Вы уверены, что вкус «Арбуз и штукатурка» понравится покупателям?
Беременная из фокус-группы:
- Абсолютно!
***
Выгнала мужа из дома, а он всё ещё сидит под дверью? Смени пароль от Wi-Fi!
***
Парикмахер:
- Висок будем косой делать?
- Нет, давайте лучше машинкой!
***
Человеку в жизни должно повезти три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться.
***
- Купишь мне это колечко?
- Конечно, дорогая! Колечко краковской, пожалуйста.
***
Чем больше спишь, тем больше спать охота.
Чем больше ешь, тем больше аппетит приходит.
И только с работой как-то все не так.
***
Одесса. Бабулька на бульваре торгует цветами. Подходит парочка влюбленных.
Парень достает кошелек, подруга тянет его за рукав:
- Ну что ты, ну зачем?
Бабушка:
- Деточка, я вам так скажу: это совсем таки не тот случай, когда надо сопротивляться!
***
- Сижу на диете, сбросила 2 кг, голова перестала соображать. Видимо, это был мозг!
***
- Федя, а у тебя есть хобби?
- Да, есть, уже давнее, страстное и постоянное, вот только жена заставляет, чтобы я от него закодировался!
***
- У меня вчера жена чуть со стыда не сгорела!
- Это как?
- В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру, а ей, видите ли, стыдно им дверь открыть, потому что она не накрашенная!
***
Ковбой влетает в бар с кольтом в руке и кричит:
- Я хочу знать, кто из вас спал с моей женой! Молчание. Потом из дальнего угла бара раздается:
- Не бойтесь, ребята, на всех у него патронов не хватит!
***
Молодой пират подходит к капитану Флинту и говорит:
- Капитан, мне подбросили голубую метку, я знаю, что черная метка означает, что меня скоро убьют, но что означает голубая - не знаю?!
- Тоже ничего хорошего, - ответил Флинт.
***
Разговаривают две блодинки, одна говорит:
- Эти гаишники совсем охренели, такие взятки берут, где денег напасешься?!
Вторая обалдело: - Так им что, деньгами можно?!?
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