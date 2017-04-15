Часть билетов на Евровидение проданы на несуществующие и непригодные для просмотра места Организаторы конкурса "Евровидение-2017" продали более двух тысяч билетов на несуществующие либо непригодные для просмотра места.

Об этом в эфире радиостанции "Голос столицы" сообщил руководитель интернет-сервиса по продаже билетов concert.ua Дмитрий Феликсов.

По его словам, казус случился из-за изменения схемы рассадки зала."На момент начала продажи билетов, в феврале была одна схема, но когда был выбран подрядчик и по залу были расставлены камеры, оказалось, что некоторые места не могут находиться там, где было запланировано ранее", - пояснил Феликсов. По его словам, в результате, места, на которые были уже продано около 2% билетов, оказались или непригодны для просмотра, или же вообще несуществующими.

Всего таких билетов - около 2 тысяч. Зрителям обещают или вернуть деньги, или предложить другие места, о чем клиентов интернет-сервиса известят в специальных электронных письмах.

Источник: sud.ua