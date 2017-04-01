Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12183

Анекдоты недели - 95

Два года не сидела за рулём, наконец, села. Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!

- Знаешь, что самое обидное, когда варишь пельмени?
Что они развариваются?
- Нет. - А что?
- Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а пельменей нет.

***

Для получения детальной информации о природе Сибири воспользуйтесь ссылкой.

***

А ведь я мог бы быть богатым, будь у меня деньги.

***

Ценность первого мужа познается после третьего развода

***

Мужик у врача: 
- Доктор, посоветуйте что-нибудь от бессонницы. Никак не могу заснуть вечером. 
- А вы представьте, что уже утро, и надо спешить на работу.

***

C  9 до 11 фирма трудилась не покладая рук. А потом заработал интернет.

***

Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку - 220V. Ждут... пошел дымок...

 Дед : "Что - то молчит?"... 
Баба : "Сейчас покурят, может, что и скажут..."

***

Начало декабря. 2 часа первой снежной ночи. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дисциплина. Иногда ОООЧЕНЬ крутые машины проезжают мимо очереди к боксам. Там они разворачиваются, очень быстро возвращаются и встают в конец очереди. Их гонит не совесть, не злоба других водителей и не монтажники. Их отгоняет объявление на листе формата А4. Текст объявления: 
"Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация СТО"

***

В Одессе на Привозе три размера одежды: «на вас», «не на вас» и «надо мерить»!

***

«Боже мой! Как тесен мир, как тесен! «— радовался врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день.

***

Минута смеха над начальником отбирает премию за квартал.

***

- Я мечтаю зарабатывать по десять тысяч долларов в месяц, как мой отец. 
- Твой отец зарабатывает десять тысяч долларов в месяц? 
- Нет, он тоже об этом мечтает.

***

Звонок ветеринару: — Сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Так вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду, чтоб не мучилась и сразу померла... Ветеринар: — А собачка одна найдет дорогу домой?

***

Турист в Шотландии во время экскурсии по озеру Лох - Несс спрашивает гида : 
- Простите, а когда чудовище обычно появляется на поверхности? 
- Обычно после пятого стакана, сэр.

***

Отец, заглянув через плечо сына, делающего уроки, строго говорит: 
- Крючочки пиши аккуратнее. 
- Это не крючочки, - отвечает сын.- Это интегралы...

Досуг Курьезы Юмор
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