Анекдоты недели - 95

- Знаешь, что самое обидное, когда варишь пельмени?
Что они развариваются?
- Нет. - А что?
- Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а пельменей нет.
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Для получения детальной информации о природе Сибири воспользуйтесь ссылкой.
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А ведь я мог бы быть богатым, будь у меня деньги.
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Ценность первого мужа познается после третьего развода
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Мужик у врача:
- Доктор, посоветуйте что-нибудь от бессонницы. Никак не могу заснуть вечером.
- А вы представьте, что уже утро, и надо спешить на работу.
***
C 9 до 11 фирма трудилась не покладая рук. А потом заработал интернет.
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Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку - 220V. Ждут... пошел дымок...
Дед : "Что - то молчит?"...
Баба : "Сейчас покурят, может, что и скажут..."
***
Начало декабря. 2 часа первой снежной ночи. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дисциплина. Иногда ОООЧЕНЬ крутые машины проезжают мимо очереди к боксам. Там они разворачиваются, очень быстро возвращаются и встают в конец очереди. Их гонит не совесть, не злоба других водителей и не монтажники. Их отгоняет объявление на листе формата А4. Текст объявления:
"Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация СТО"
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В Одессе на Привозе три размера одежды: «на вас», «не на вас» и «надо мерить»!
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«Боже мой! Как тесен мир, как тесен! «— радовался врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день.
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Минута смеха над начальником отбирает премию за квартал.
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- Я мечтаю зарабатывать по десять тысяч долларов в месяц, как мой отец.
- Твой отец зарабатывает десять тысяч долларов в месяц?
- Нет, он тоже об этом мечтает.
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Звонок ветеринару: — Сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Так вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду, чтоб не мучилась и сразу померла... Ветеринар: — А собачка одна найдет дорогу домой?
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Турист в Шотландии во время экскурсии по озеру Лох - Несс спрашивает гида :
- Простите, а когда чудовище обычно появляется на поверхности?
- Обычно после пятого стакана, сэр.
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Отец, заглянув через плечо сына, делающего уроки, строго говорит:
- Крючочки пиши аккуратнее.
- Это не крючочки, - отвечает сын.- Это интегралы...
Как человек хрупок. Стоишь - варикоз, сидишь - геморрой, лежишь - пролежни....
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