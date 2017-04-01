Анекдоты недели - 95 Два года не сидела за рулём, наконец, села. Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!

- Знаешь, что самое обидное, когда варишь пельмени?

Что они развариваются?

- Нет. - А что?

- Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а пельменей нет.

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А ведь я мог бы быть богатым, будь у меня деньги.

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Ценность первого мужа познается после третьего развода

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Мужик у врача:

- Доктор, посоветуйте что-нибудь от бессонницы. Никак не могу заснуть вечером.

- А вы представьте, что уже утро, и надо спешить на работу.

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C 9 до 11 фирма трудилась не покладая рук. А потом заработал интернет.

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Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку - 220V. Ждут... пошел дымок...

Дед : "Что - то молчит?"...

Баба : "Сейчас покурят, может, что и скажут..."

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Начало декабря. 2 часа первой снежной ночи. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дисциплина. Иногда ОООЧЕНЬ крутые машины проезжают мимо очереди к боксам. Там они разворачиваются, очень быстро возвращаются и встают в конец очереди. Их гонит не совесть, не злоба других водителей и не монтажники. Их отгоняет объявление на листе формата А4. Текст объявления:

"Лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация СТО"

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В Одессе на Привозе три размера одежды: «на вас», «не на вас» и «надо мерить»!

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«Боже мой! Как тесен мир, как тесен! «— радовался врач, назначая гаишнику по шесть клизм в день.

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Минута смеха над начальником отбирает премию за квартал.

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- Я мечтаю зарабатывать по десять тысяч долларов в месяц, как мой отец.

- Твой отец зарабатывает десять тысяч долларов в месяц?

- Нет, он тоже об этом мечтает.

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Звонок ветеринару: — Сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Так вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду, чтоб не мучилась и сразу померла... Ветеринар: — А собачка одна найдет дорогу домой?

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Турист в Шотландии во время экскурсии по озеру Лох - Несс спрашивает гида :

- Простите, а когда чудовище обычно появляется на поверхности?

- Обычно после пятого стакана, сэр.

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Отец, заглянув через плечо сына, делающего уроки, строго говорит:

- Крючочки пиши аккуратнее.

- Это не крючочки, - отвечает сын.- Это интегралы...