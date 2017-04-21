Стоимость бензина в разных странах Аналитики Deutsche Bank посчитали стоимость бензина в разных странах. Самый дорогой бензин в мире продается в Гонконге. Там автомобилистам топливо обходится в $1,91 за литр.

Что касается самого дешевого бензина, дешевле всего можно заправить свою машину в Малайзии – $0,47. Но в данном случае важно отметить, что эксперты «по-своему» учитывали цены на бензин, основываясь на данных только по самым крупным городам мира. Поэтому в рейтинг не попала Саудовская Аравия и Венесуэла, где продается самый дешевый бензин – $0,24 и $0,01, соответственно, сообщает Автоцентр.

ТОП-10 стран с самым дорогим бензином: Гонконг ($1,91), Нидерланды ($1,7), Норвегия ($1,69), Португалия ($ 1,61), Италия ($ 1,60), Швеция ($ 1,58), Финляндия ($ 1,57), Греция ($ 1,56), Швейцария ($ 1,53), Великобритания ($ 1,49).

Если говорить о стоимости бензина в разных странах с привязкой к Украине, достаточно посмотреть на наглядное сравнение цен на бензин в Украине и США, а также изучить другой более важный вопрос – сколько бензина может купить украинец на одну зарплату.