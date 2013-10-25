Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:14156

В ЕС отменили плату за роуминг

Совет Европейского союза окончательно утвердил отмену платного роуминга на территории стран ЕС. Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

"С 15 июня 2017 г. пользователи мобильной связи, путешествующие по другим странам ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и пользоваться интернетом без уплаты каких-либо дополнительных расходов", - сказано в сообщении.

Роуминг без доплаты также заработает в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, которые не являются членами ЕС, но входят в Шенгенскую зону - но позже, чем в самом ЕС.

Напомним, отмена платного роуминга была окончательно согласована Еврокомиссией еще в январе 2017 г. Установлено, что оптовые расценки операторов не должны превышать 3,2 евроцента за 1 мин. телефонного разговора и 1 евроцента за 1 SMS.

Оптовые тарифы на услуги передачи данных будут снижаться поэтапно в течение пяти лет.

В июне 2017 г. роуминга стоимость 1 Гб трафика должна составить 7,7 евро, с 1 января 2018 г. - 6 евро, с 1 января 2019 г. - 4,5 евро/Гб, с 2020 г. - 3,5 евро/ГБ, с 2021 г. - 3 евро/Гб и с 2022 года - 2,5 евро/Гб.

Источник: protv.ua

Общество Евросоюз Мобильная связь Роуминг
view counter

По тематике

23.06.2016 17:21

Киевстар запустил 3G в Cумской области

21 июня к сети 3G Киевстар присоединилась Сумская область....

10.02.2016 17:50

Сумчан зовут снимать евроролики

Представительство ЕС в Украине объявило начало конкурса «Быть европейцем» на тему Европы в рамках проекта «ЕС выбор украинской молодежи»....

На Сумщине людей пугают Евросоюзом с биллбордов
01.11.2013 17:30

На Сумщине людей пугают Евросоюзом с биллбордов

В Шостке появились биллборды, с которых граждан пугают ассоциацией с ЕС.... 35

28.10.2013 10:10

Две трети сумчан поддерживают ассоциацию с Евросоюзом

Такие цифры были получены в исследовании, проведенном Центром исследования региональной политики.... 31

25.10.2013 15:19

Сумской горсовет собирается попросить Януковича освободить Тимошенко ради Европы

Разработан проект решения Сумского горсовета об обращении к президенту Виктору Януковичу с поддержкой подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и... 9

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.