В ЕС отменили плату за роуминг

"С 15 июня 2017 г. пользователи мобильной связи, путешествующие по другим странам ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения и пользоваться интернетом без уплаты каких-либо дополнительных расходов", - сказано в сообщении.
Роуминг без доплаты также заработает в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, которые не являются членами ЕС, но входят в Шенгенскую зону - но позже, чем в самом ЕС.
Напомним, отмена платного роуминга была окончательно согласована Еврокомиссией еще в январе 2017 г. Установлено, что оптовые расценки операторов не должны превышать 3,2 евроцента за 1 мин. телефонного разговора и 1 евроцента за 1 SMS.
Оптовые тарифы на услуги передачи данных будут снижаться поэтапно в течение пяти лет.
В июне 2017 г. роуминга стоимость 1 Гб трафика должна составить 7,7 евро, с 1 января 2018 г. - 6 евро, с 1 января 2019 г. - 4,5 евро/Гб, с 2020 г. - 3,5 евро/ГБ, с 2021 г. - 3 евро/Гб и с 2022 года - 2,5 евро/Гб.
Источник: protv.ua
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