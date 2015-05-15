Экстремал совершил прыжок с высоты 7600 м без парашюта Скайдайвер из Америки совершил прыжок без парашюта с высоты 7600 м В свободном падении Люк Айкинс провел около 2 минут.

Спортсмен-парашютист Люк Айкинс (Luke Aikins) успешно совершил рекордный прыжок с высоты 7600 м без парашюта. Он выпрыгнул из легкомоторного самолета на юге Калифорнии и, проведя около 2 мин. в свободном падении, приземлился на растянутую при помощи 4-х автокранов сетку. В воздухе Люк развил скорость около 200 км/ч.

Подготовка к этому историческому прыжку длилась около полутора лет. Многое зависело от свойств сетки – она должна была мягко погасить скорость и, при этом, не выбросить Люка обратно в воздух по принципу батута. Ведь подвешена она была на высоте 20-этажного дома. На одном из испытаний сброшенный с высоты манекен на скорости 200 км/ч пробил сеть на глазах экстремала.

По площади сетка равна примерно трети футбольного поля и на земле кажется большой, но глядя на нее с высоты, осознаешь, что она катастрофически мала. А единственный шанс выжить – это попасть в этот квадратик с первой попытки.

Еще одна техническая сложность заключалась в приземлении. Люку за секунды до этого необходимо было в воздухе перевернуться на спину. В противном случае, он бы ударился о сетку животом и мог получить серьезные травмы позвоночника.

42-летний Люк Айкинс за свою карьеру совершил более 18 тыс. прыжков, из них в 30-и случаях ему приходилось пользоваться запасным парашютом. Он тренировал многих элитных парашютистов и даже поучаствовал в роли каскадера в фильме «Железный человек 3».

Источник: vokrugsveta.ua