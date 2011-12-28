Скоро купить сим-карту можно будет только по паспорту Уже совсем скоро в Украине сим-карты можно будет приобрести только после предъявления паспорта.

Данное нововведение необходимо, потому что во многих странах уже не первый год действуют подобные правила, которые вводились для обеспечения безопасности, сообщает businessua.com.

В Национальной комиссии по связям и информатизации Украины уже начали готовить соответствующие изменения. Согласно тексту сообщения, все неконтрактные абоненты мобильной связи будут обязаны раскрыть операторам персональные данные. В ведомстве напомнили, что подобную норму хотели ввести при принятии так называемых «законов 16 января». В странах, где продажа сим-карт осуществляется по паспортам, это доказывают борьбой с преступностью и терроризмом.

Однако механизм регистрации всех абонентов НКРСИ планируют упростить - можно будет подавать заявки дистанционно с применением электронных цифровых подписей. Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что на территории Украины большая часть мобильных номеров уже давно привязаны к конкретным лицам через различные банковские услуги. Впрочем, когда именно вступят в действие новые правила, в ведомстве пока не уточнили.