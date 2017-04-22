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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 17:0093

Евровидение-2017: первый полуфинал

В МВЦ прошел первый полуфинал Евровидения-2017. В первом полуфинале выступили 18 стран-участниц: Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Молдова, Чехия, Кипр, Армения, Словения, Латвия, Исландия, Черногория, Польша. Только 10 из них попали в финал конкурса.

Первой в финал прошла Молдова. Также финалистами конкурса стали представители Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Победителя определяли по сумме голосов, полученных от зрителей и от жюри (50/50).

Украинцы смогут отдать свой голос во втором полуфинале и финале Евровидения-2017. К голосованию в первом полуфинале "Евровидения-2017", кроме 18 стран, чьи представители будут выступать, также присоединятся и три страны "Большой пятерки" – Великобритания, Италия и Испания, чьи представители автоматически проходят в финал.

От Латвии выступили группа Triana Park с песней "Line". Вокалистка группы – Агнеса Раковска в ярком костюме напоминает героиню комиксов.

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Словению с песней "On my way" представит Омар Набер. Омар написал песню еще 10 лет назад.

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Певица Арцвик Арутюнян с песней "Fly With Me" выступила за Армению. В 2012 году Арцвик была одной из участниц шоу "Голос" на Первом канале в России. Попав команду Пелагеи, она смогла дойти до этапа поединки, после чего выбыла. В номере артистки задействован немало спецэффектов, в том числе дым и огонь.

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Кипр на Евровидении представил певец армянского происхождения Hovig с песней "Gravity". Композицию была написана знаменитым шведским продюсером и композитором – Томасом Госоном. Он же является автором хита "Euphoria", с которым певица Лорин победила на Евровидении-2012.

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Представительница Чехии Мартина Барта появилась на сцене в эффектном комбинезоне и исполнила джазовую композицию "My Turn".

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Выступление победительницы Евровидения-2016 состоялось после всех номеров конкурсантов первого полуфинала. 9 мая, Джамала исполнила песню "Заманили", а также представила симфоническую версию композиции "1944".

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От Исландии в первом полуфинале выступила певица Svala с песней "Pape". Артистка появилась на сцене в сексуальном белом костюме, продемонстрировав татуировки. Отец Svala принимал участие в Евровидении в 1995 году.

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Молдавская группа "SunStroke Project" порадовала энергичной композицией "Hey Mamma" и сыграла свадьбу прямо на сцене.

Кася Мось с песней "Flashlight" – конкурсантка из Польши. В октябре 2016 Кася украсила обложку польской версии журнала Playboy. Девушка выступает в платье, которое для нее придумала мама.

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Димитра Пападея, наиболее известная как Demy представила на конкурсе Грецию. Во время ее номера пошел "золотой" дождь. Девушка учится на юриста, а видео на свою песню снимала в Одессе.

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Певец из Португалии Сальвадор Собрала выступил с песней "Amar pelos dois". Напомним, организаторы Евровидения позволили Сальвадору не участвовать в официальных репетициях конкурса из-за болезни сердца. Песня Собрала о девушки, которая не любит парня, но его любви хватит и на двоих.

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От Азербайджана на Евровидении выступила певица Диана Гаджиева (Dihaj) с песней "Skeletons". Диана удивила оригинальным номером  - человек-конь и стена граффити.

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На сцене МВЦ Norma John выступал финский дуэт вокалистки Леены Тирронен и пианиста Лассе Пийрайнена с песней "Blackbird".

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Славко Калезич (Черногория) вышел на сцену с песней "Space". Эпатажный участник предстал в длинной юбке и с длинной косой, которой машет в разные стороны. Славко называет себя актером, который поет.

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Представительница Бельгии – 17-летняя Элли Дельво выступила с инди-песней "City Lights".

Певица Lindita (Албания) исполнила на сцене песню "World". Всего артистка поет на 10 языках.

Австралийский певец Isaiah выступал с песней "Don't Come Easy". Он один из самых молодых участников Евровидения: ему всего 17 лет.

Грузию на Евровидении-2017 представляет певица Тако Гачечиладзе.

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Первым на сцену вышел Робин Бенгтссон (Швеция) с песней "I Can't Go On". В 2010 году певец принимал участие в записи песни "Wake Up World" для фонда помощи пострадавшим в землетрясении на Гаити.

Во время первого полуфинала Украина не сможет голосовать. Украинцы смогут отдать голос своему фавориту во втором полуфинале и финале "Евровидения-2017".

Впервые в истории "Евровидения" ведущими конкурса стали  трое мужчин – Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

По традиции конкурс открывает песня прошлогоднего победителя, но в этом году организаторы изменили правила. Открыл полуфинал MONATIK с английской версией трека "Кружит".

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Источник: "Сегодня"

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