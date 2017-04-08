Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 96

Гости даже не могли догадаться, что квартиру еще пришлось убирать до состояния "извините, что не убрано".

Хозяйке на заметку: "Ужин будет гораздо вкуснее, если готовить его через день".

***

Познакомился с одной дамой с удивительным природным магнетизмом 6-го размера.

***

- Яша, я просто восхищен вашими чувствами! Вы с Софой вместе живете уже 30 лет и, тем не менее, гуляя по Одессе, всегда держитесь за руку! 
- Сёма, я вас умоляю, если я ее отпущу, она обязательно шо-нибудь купит...

***

Приходит свекровь к невестке. Провела пальцем по телеку, шкафу, тумбочке. Показывая пыль на пальце, говорит: 
– Какая пословица есть на этот случай? 
Невестка, недолго думая: 
– Свинья везде грязь найдет!

***

Выкурил пачку "Parliament" – в парламент не попал. 
Съел масло "President" – президентом не стал. 
И только пиво "Kozel" реально действует.

***

Решила по утрам качать пресс. Встала в 6 утра, легла на пол, проснулась в 11.00!

***

"Томский областной суд запретил страховать депутатов от изнасилования и ударов молнии". 
- Наконец-то - сказал Зевс, протирая молнию. И не только молнию.

***

Штирлиц на несколько часов впервые в жизни впал в ступор, увидев в заполняемой анкете вопрос: "резидент - нерезидент"...

- Да не переживайте вы так, Штирлиц! - успокоил его Мюллер. - Это для налоговой...

***

Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу будет видно, кто действительно хочет замуж...

***

- Что должен сделать настоящий джентльмен после романтического ужина?
- Помочь даме сжечь приобретённые за ужин калории..

***

- Фима, я решила получать удовольствие от секса...
- Как это?
- Очень просто: я решила брать с тебя деньги.

***

Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом не обязательно. Просто хотя бы не жрать эти два часа.

***

Ролевые игры закончились ссорой, даже и не начавшись. Парень переоделся в доктора и спросил: "Диетолога вызывали?"

***

- Меня жена приучает к здоровому образу жизни - говорит что очень полезно есть сырую пищу.
- Да, моя тоже готовить не любит.

***

Судья подсудимому:
- Почему вы не взяли себе защитника?
- Все адвокаты отказываются вести мое дело, как только узнают, что я действительно не брал этих пяти миллионов.

Досуг Курьезы Юмор
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