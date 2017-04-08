Анекдоты недели - 96

Хозяйке на заметку: "Ужин будет гораздо вкуснее, если готовить его через день".
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Познакомился с одной дамой с удивительным природным магнетизмом 6-го размера.
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- Яша, я просто восхищен вашими чувствами! Вы с Софой вместе живете уже 30 лет и, тем не менее, гуляя по Одессе, всегда держитесь за руку!
- Сёма, я вас умоляю, если я ее отпущу, она обязательно шо-нибудь купит...
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Приходит свекровь к невестке. Провела пальцем по телеку, шкафу, тумбочке. Показывая пыль на пальце, говорит:
– Какая пословица есть на этот случай?
Невестка, недолго думая:
– Свинья везде грязь найдет!
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Выкурил пачку "Parliament" – в парламент не попал.
Съел масло "President" – президентом не стал.
И только пиво "Kozel" реально действует.
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Решила по утрам качать пресс. Встала в 6 утра, легла на пол, проснулась в 11.00!
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"Томский областной суд запретил страховать депутатов от изнасилования и ударов молнии".
- Наконец-то - сказал Зевс, протирая молнию. И не только молнию.
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Штирлиц на несколько часов впервые в жизни впал в ступор, увидев в заполняемой анкете вопрос: "резидент - нерезидент"...
- Да не переживайте вы так, Штирлиц! - успокоил его Мюллер. - Это для налоговой...
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Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу будет видно, кто действительно хочет замуж...
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- Что должен сделать настоящий джентльмен после романтического ужина?
- Помочь даме сжечь приобретённые за ужин калории..
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- Фима, я решила получать удовольствие от секса...
- Как это?
- Очень просто: я решила брать с тебя деньги.
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Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом не обязательно. Просто хотя бы не жрать эти два часа.
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Ролевые игры закончились ссорой, даже и не начавшись. Парень переоделся в доктора и спросил: "Диетолога вызывали?"
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- Меня жена приучает к здоровому образу жизни - говорит что очень полезно есть сырую пищу.
- Да, моя тоже готовить не любит.
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Судья подсудимому:
- Почему вы не взяли себе защитника?
- Все адвокаты отказываются вести мое дело, как только узнают, что я действительно не брал этих пяти миллионов.
Два года не сидела за рулём, наконец, села. Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!...
Как человек хрупок. Стоишь - варикоз, сидишь - геморрой, лежишь - пролежни....
Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные....
- У меня обычно как... сначала я откладываю дела на вечер, а потом на фиг....
Самый надежный и эффективный способ сэкономить на покупке жене дубленки - сказать ей во время примерки: "Восхитительная вещь! Жаль, что...