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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 17:57122

Порошенко запретил российские "Вконтакте" и "Одноклассники": реакция в соцсетях

В соцсетях вызвал огромный резонанс указ президента Петра Порошенко о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Указ также предусматривает блокировку доступа ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Отметим, что 16 мая данные сервисы пока остаются доступными для украинских пользователей.

 

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Источник: "Обозреватель"

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