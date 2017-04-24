Порошенко запретил российские "Вконтакте" и "Одноклассники": реакция в соцсетях В соцсетях вызвал огромный резонанс указ президента Петра Порошенко о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Указ также предусматривает блокировку доступа ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Отметим, что 16 мая данные сервисы пока остаются доступными для украинских пользователей. Советник главы МВД Зорян Шкиряк: Депутат Верховной Рады Владимир Арьев: Политолог и блогер Кирилл Сазонов: Журналист Роман Цимбалюк: Блогер Алексей Минаков: Журналистка Екатерина Золотарева: Блогер Богдан Процишин: . Блогер Антон Ходза: Источник: "Обозреватель"