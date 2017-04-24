Порошенко запретил российские "Вконтакте" и "Одноклассники": реакция в соцсетях
В соцсетях вызвал огромный резонанс указ президента Петра Порошенко о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Указ также предусматривает блокировку доступа ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.
Отметим, что 16 мая данные сервисы пока остаются доступными для украинских пользователей.
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Источник: "Обозреватель"