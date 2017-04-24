Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:5286

Госпогранслужба: РФ готовит в Крыму войска для наступления

Характер вооружения на полуострове говорит о том, что Россия готовится не к обороне, заявили в Госпогранслужбе.

Россия готовит войска в Крыму для наступления. Об этом сказано в видеосюжете Госпогранслужбы.

"У крымчан вызывает беспокойство авральное наращивание военного потенциала России на аннексированной территории. Как утверждают эксперты, характер вооружения на полуострове говорит о том, что государство-агрессор готовится отнюдь не к обороне, а к дальнейшему наступлению", - говорится в нем.

Отмечается, что милитаризация Крыма является угрозой не только Украине, а и всем странам Черноморского региона.

"Вдоль админграницы пограничники постоянно фиксируют мониторинговые полеты вертолетов Ми-8 и активные передвижения катеров береговой охраны акватории Черного моря", - отмечают в Госпогранслужбе.

Источник: "Корреспондент"

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