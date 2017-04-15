Анекдоты недели - 97

Ну и что, что по ночам бессонница, зато аппетит хороший!
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В Одессе.
- Господи, я уже столько лет молюсь тебе, чтобы ты помог мне купить дом, машину, дачу...
- Сема, ты не молишься, ты клянчишь.
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Скоро тех, кто аккуратно платит квартплату, будут навещать налоговики и вкрадчиво интересоваться:
- А откуда у вас деньги?
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- Почему за украденный мешок картошки - в СИЗО, а за взятку в два миллиона долларов - под домашний арест?
- Потому что доллары - это ничем не обеспеченная бумага, а мешок картошки - материальная ценность.
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В моей жизни был долгий период, когда я просыпался утром полным энергии. А потом я пошел в школу…
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Муж звонит жене:
- Ты где?
- В норе...
- Где???
- Ну в норе, которую ты мне купил!!!
- Дура, не в норе, а в "Рено"... Хорошо, что я тебе "Пежо" не купил.
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Защитников животных очень легко опознать по лютой, бешеной ненависти к людям.
***
Село... Сидят двое поздней ночью под открытым небом.
Он:
- Маня, видишь вон ту звезду?
Она:
- Да.
- Это я! А вон ту?
- Да.
Он:
- Это ты. А видишь вон ту звезду на другой звезде?
Она (оживляясь и придвигаясь к нему):
- Да!!!
- А это - я на мопеде!
***
Екатерина в полной мере ощущала, что есть в ней что-то царское: Петр был у нее первый, Николай - второй, Александр - третий.
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- А давай бухгалтера разыграем и вместо чая ему коньяк нальем?
- А давай меня так разыграем!
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В марафонах я больше всего люблю наблюдать за реакцией бегунов, хватающих мой пластиковый стакан с водкой.
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Наркоз - средство защиты хирурга от советов пациента во время операции.
Гости даже не могли догадаться, что квартиру еще пришлось убирать до состояния "извините, что не убрано"....
Два года не сидела за рулём, наконец, села. Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!...
Как человек хрупок. Стоишь - варикоз, сидишь - геморрой, лежишь - пролежни....
Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные....
- У меня обычно как... сначала я откладываю дела на вечер, а потом на фиг....