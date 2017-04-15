Анекдоты недели - 97 Работница автозаправки собирала сына в поход из расчета: 7 бутербродов на 100 километров.

Ну и что, что по ночам бессонница, зато аппетит хороший!

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В Одессе.

- Господи, я уже столько лет молюсь тебе, чтобы ты помог мне купить дом, машину, дачу...

- Сема, ты не молишься, ты клянчишь.

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Скоро тех, кто аккуратно платит квартплату, будут навещать налоговики и вкрадчиво интересоваться:

- А откуда у вас деньги?

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- Почему за украденный мешок картошки - в СИЗО, а за взятку в два миллиона долларов - под домашний арест?

- Потому что доллары - это ничем не обеспеченная бумага, а мешок картошки - материальная ценность.

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В моей жизни был долгий период, когда я просыпался утром полным энергии. А потом я пошел в школу…

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Муж звонит жене:

- Ты где?

- В норе...

- Где???

- Ну в норе, которую ты мне купил!!!

- Дура, не в норе, а в "Рено"... Хорошо, что я тебе "Пежо" не купил.

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Защитников животных очень легко опознать по лютой, бешеной ненависти к людям.

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Село... Сидят двое поздней ночью под открытым небом.

Он:

- Маня, видишь вон ту звезду?

Она:

- Да.

- Это я! А вон ту?

- Да.

Он:

- Это ты. А видишь вон ту звезду на другой звезде?

Она (оживляясь и придвигаясь к нему):

- Да!!!

- А это - я на мопеде!

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Екатерина в полной мере ощущала, что есть в ней что-то царское: Петр был у нее первый, Николай - второй, Александр - третий.

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- А давай бухгалтера разыграем и вместо чая ему коньяк нальем?

- А давай меня так разыграем!

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В марафонах я больше всего люблю наблюдать за реакцией бегунов, хватающих мой пластиковый стакан с водкой.

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Наркоз - средство защиты хирурга от советов пациента во время операции.