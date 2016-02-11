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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Сколько посетителей потеряли российские сайты

Согласно данным на 20 мая 2017 года, посещаемость социальной сети "Вконтакте" (vk.com) в Украине упала на 3,35 млн визитов за 5 дней блокирования доступа.

До введения санкций ежедневная посещаемость соцсети в Украине составляла в среднем 10,1 млн визитов. 20 мая украинские интернет-пользователи посетили социальную сеть 6,75 млн раз. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на SimilarWeb

Социальная сеть "Одноклассники" (ok.ru) потеряла в среднем 1,67 млн визитов из 4,64 млн. 

Посещаемость российского интернет-портала yandex.ua снизилась примерно на 2 млн визитов из 6 млн. 

Российский интернет-портал mail.ru недосчитался 1,22 млн визитов при общем среднем количестве 4,62 млн. 

По словам аналитика отдела маркетинга в SimilarWeb Павла Тучинского, представленные данные в подавляющем большинстве случаев учитывают посетителей из Украины, которые зашли на заблокированный интернет-ресурс через VPN.

"Если пользователь изначально зашел в интернет не через VPN, что, как правило и происходит, мы увидим страну-оригинал", — говорит Тучинский.

Стоит также отметить, что еще не все интернет-провайдеры Украины, в том числе крупные выполнили указ Президента о санкциях от 15 мая 2017 года.

Третий по величине абонентской базы в стране интернет-провайдер "Воля" 23 мая сообщил, что полностью заблокирует сайты к 1 июня.

В соответствии с Реестром операторов, провайдеров телекоммуникаций Национальной комиссии регулирования связи и информатизации, в Украине по состоянию на 25 апреля 2017 года работало 6158 интернет-провайдеров.

 

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